La marca de belleza Natura da un paso clave en su estrategia digital al anunciar su llegada a Mercado Libre en México. Con esta apertura, la firma busca ampliar su alcance y facilitar el acceso a su portafolio, especialmente entre consumidores que priorizan las compras en línea.

La decisión forma parte de un modelo omnicanal que ya incluye su tienda en línea, presencia física y su red de venta directa. De acuerdo con la compañía, el objetivo no es sustituir estos canales, sino complementarlos para llegar a más usuarios en distintos puntos del país.

Natura abre en México su tienda oficial en Mercado Libre. Foto: Cortesía Mercado Libre

Más de mil productos y mayor accesibilidad

La tienda oficial inicia operaciones con una oferta que irá creciendo hasta superar los mil productos en categorías como perfumería, cuidado corporal y facial. Se trata de artículos con ingredientes de origen amazónico, certificados como cruelty free y veganos, una de las características que definen a la marca.

Con esta expansión, Natura busca llegar a zonas donde su distribución era limitada, aprovechando la infraestructura logística de Mercado Libre, que permite entregas rápidas y una experiencia de compra más ágil.

México se une a las grandes tiendas digitales de Natura en América Latina. Foto: Natura

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Una estrategia que combina lo físico y lo digital

Según la marca, su red de más de 420 mil consultoras y consultores seguirá siendo un pilar fundamental. Este canal, enfocado en la venta directa, continuará creciendo de forma paralela al desarrollo digital.

Desde la compañía señalan que la integración con plataformas de e-commerce responde a una necesidad de adaptarse a distintos perfiles de consumidor, desde quienes prefieren la atención personalizada hasta quienes optan por la inmediatez de las compras en línea.

La empresa fortalece su estrategia omnicanal, que incluye su e-commerce propio. Foto: Cortesía Mercado Libre

La llegada de Natura a Mercado Libre en México se suma a su presencia en otros mercados de la región como Brasil y Argentina, donde ya operan tiendas oficiales dentro de la plataforma.

El movimiento ocurre en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico en el país, donde la categoría de belleza se mantiene entre las más demandadas. Con ello, la marca busca consolidar su posicionamiento en uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina.

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