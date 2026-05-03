Cuando planeamos hacer actividades deportivas al aire libre es necesario elegir prendas de ropa, accesorios y zapatos funcionales que nos permitan disfrutar cada momento, sin que la incomodidad sea el obstáculo por superar.

La compañía mexicana Flexi, conocida justamente por tener la comodidad como bandera, se ha encargado de llevar ese confort a otro nivel en el diseño del calzado outdoor de su marca Flexi Country, fundada en 1988, para acompañar a los mexicanos en sus aventuras en conexión con la naturaleza.

“Actualmente el deporte outdoor es una invitación a reconectar con la naturaleza, a descubrir nuestra fortaleza interior y a vivir cada paso con propósito. Ya sea en un paseo por la ciudad, una caminata en la montaña o una expedición en entornos naturales, estas actividades nos enseñan valores como el esfuerzo, la constancia y la resiliencia, mientras disfrutamos de paisajes que inspiran y transforman.

Practicarlo de manera segura implica estar preparados, elegir el calzado adecuado, protegernos del clima y contar con accesorios funcionales que acompañan cada movimiento”, detalló la marca en un comunicado.

El calzado de Flexi Country está disponible en tonos neutros y hay diseños para diferentes estilos. Foto: Cortesía Flexi Country

Hace poco, nos invitaron a vivir una experiencia que nos permitió conectar con la naturaleza mientras probábamos un par de botas de su propuesta de la temporada primavera-verano. Lo hicimos subiendo el hermoso Tepozteco y en compañía de la atleta Andy Dorantes, quien es embajadora de Flexi Country.

Los zapatos outdoor de Flexi Country: comodidad, protección y estilo

En Flexi Country encontrarás calzado outdoor, desde sneakers hasta botas, para damas y caballeros. En la paleta de colores predominan los tonos neutros más clásicos y muchos evocan la gama de la naturaleza, como los colores tierra (chocolate, beige). Para la elaboración de las siluetas emplean piel, principalmente, además de materiales sintéticos y textiles.

Durante el viaje a Tepoztlán, nos explicaron que en esta temporada resaltan los modelos “Waterproof”, ideados para mantener los pies secos gracias a la selección de materiales especiales para repeler el agua. En la categoría de dama, esta tecnología está disponible en sneakers, cuya gama de colores está muy bonita: café y crema, azul oscuro, negro y púrpura suave; para ellos, además de los tenis, hay también botines "Waterproof".

Modelos para damas. Los sneakers (izq.) tiene la característica "Waterproof". Foto: Cortesía Flexi Country

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“BioForm” es otra de las tecnologías más destacadas de la marca y se halla en algunos modelos outdoor: “BioForm es el nombre que Flexi le da a su tecnología de inyección directa, un proceso de fabricación en el que la suela se moldea directamente sobre el corte del zapato sin necesidad de pegamentos ni costuras”, dicen en su web. Nos explicaron que esta característica hace que el zapato sea más ligero, cómodo y duradero.

“Flexi Country nace para quienes no se detienen. Es una línea pensada para acompañar cada paso, en cualquier terreno, con la seguridad, el confort y la confianza que exige la vida actual”, señaló Jorge Luis Huerta, Director de Marketing de Flexi, en el comunicado.

Probando botas outdoor en el Tepozteco

¿El reto? Hacer senderismo en el Tepozteco. Un grupo de medios y creadores de contenido vivimos esta experiencia en compañía de la atleta y exploradora mexicana Andrea “Andy” Dorantes, primera persona latinoamericana en alcanzar el Polo Sur en solitario (menos de 80 personas lo han hecho), en una desafiante expedición en la Antártida que la llevó a recorrer 1,130 kilómetros en 55 días, entre noviembre del año pasado y enero de 2026.

“Andy representa la capacidad humana de avanzar aun cuando todo parece en contra. Su historia refleja el espíritu de superación que como marca buscamos impulsar”, destacó Huerta cuando la exploradora completó su travesía.

Andy Dorantes en el Tepozteco probando el calzado outdoor de la marca. Foto: Cortesía Flexi Country

El regalo intangible de la experiencia en el Tepozteco, tras escuchar la historia de Andy en su propia voz, fue saber que cualquier persona puede ser protagonista de su historia de superación, reconociendo valores en sí misma como la determinación, la perseverancia, la seguridad, la disciplina y la fortaleza, entre otros. La atleta mexicana inspira esos valores.

Para probar el producto, recibimos las botas el mismo día y tuvimos un poco de temor de emprender la caminata con “zapatos nuevos”, pero la verdad no hubo ningún contratiempo, el calzado se sintió cómodo desde la primera pisada. Al comentarlo, voceros de la marca destacaron que el diseño de cada modelo siempre está pensado para brindar el máximo confort.

Nos fue muy bien tanto en la subida como en la bajada, en un suelo con desniveles, piedras, incluso algunas resbaladizas. Los beneficios que detallan que tiene el par que elegimos son:

Amortiguamiento , que permite el apoyo del pie en casi cualquier superficie; por ejemplo, se sentía la estabilidad en la pisada y, si había que hacer un pequeño salto, se sentía el soporte.

, que permite el apoyo del pie en casi cualquier superficie; por ejemplo, se sentía la estabilidad en la pisada y, si había que hacer un pequeño salto, se sentía el soporte. Flexibilidad , la marca asegura que “los materiales utilizados en nuestro calzado son seleccionados por su suavidad, transpirabilidad y flexibilidad. Con ello, aseguramos que el calzado se adapte a tu pie y no viceversa”. El calzado no era rígido, pero se sentía seguro, incluso nos gustó la estabilidad que brinda al tobillo la silueta de bota.

, la marca asegura que “los materiales utilizados en nuestro calzado son seleccionados por su suavidad, transpirabilidad y flexibilidad. Con ello, aseguramos que el calzado se adapte a tu pie y no viceversa”. El calzado no era rígido, pero se sentía seguro, incluso nos gustó la estabilidad que brinda al tobillo la silueta de bota. Suavidad y Lightness, gracias a sus materiales cómodos, pero también ligeros. Nuestro par de botas no se sentía pesado, pensamos que esa característica podría ser valiosa para no dejarlo en el clóset hasta una próxima actividad similar, sino que también lo hace perfecto para una caminata en la ciudad.

Al elegir un calzado outdoor ten presente las condiciones del lugar que visitarás y no dudes en comunicar las características que necesitas a quien te atienda o buscarlas en la tienda online. Por ejemplo, para nuestra experiencia no necesitamos un modelo "Waterproof", pero si vas a sitios con agua (ríos, cascadas), lo ideal es elegir un par impermeable.

Aquí compartimos un poco más de la historia de Andy.

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