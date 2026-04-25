¿Cuánto cuesta la colección Dr. Simi x Crocs?

La figura de Dr. Simi es de las más queridas en México, su imagen se viraliza en todas las redes sociales por sus peluches caracterizados en los conciertos de artistas nacionales y extranjeros o por sus bailes peculiares en las Farmacias Similares.

Sin embargo, esta vez destaca con una colaboración con Crocs. Los expertos en calzado cómodo se aliaron con el Dr. Simi para crear una colección que, seguramente, se convertirá en la favorita de los jóvenes. En De Última te contamos todo lo que debes saber sobre este nuevo producto.

Dr. Simi y Crocs se unen para dar vida a una divertida colección. Foto: Cortesía Crocs

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¿Cuál es el propósito de la colección Dr. Simi x Crocs?

Dr. Simi x Crocs busca celebrar la "autenticidad, el humor y la autoexpresión sin filtros" junto al ícono contemporáneo Dr. Simi y la marca de calzado expertos en la comodidad, según detallan en un comunicado.

La nueva colaboración del Dr. Simi x Crocs transforma el icónico Classic Clog bajo su lema “100% Real”, pues la unión de estos dos busca dejar de lado los “filtros” y “expectativas” del mundo actual.

Uno de los propósitos de Dr. Simi x Crocs es invitar a los millennials y la Gen Z a mostrarse tal cual son, “sin explicaciones, sin compromisos”. Comentan que, a pesar de estar en mundos completamente opuestos, quisieron crear algo “inesperado, divertido y altamente compartible”.

Ambos también buscan abrazar la individualidad, la creatividad y la relevancia cultural para invitar a las personas a celebrar aquello que las hace diferentes.

Por otro lado, Carolina Herrera, Gerente de Mercadeo de Crocs México dio sus razones para unirse con el doctor más famoso de México: “Incluir a Dr. Simi en una colaboración como esta es una forma de celebrar quiénes somos: cercanos a la gente, auténticos y profundamente conectados con la cultura popular en México”.

Dr. Simi x Crocs transforma el icónico Classic Clog. Foto: Cortesía Crocs

¿Cuánto cuesta la colección Dr. Simi x Crocs?

Las Classic Clog son de color azul marino y blanco, con la característica cara y corbata del Dr. Simi en medio de las Crocs, mientras que en la parte trasera se deja ver su bigote blanco.

Dr. Simi Crocs Classic Clog, parte delantera. Foto: Cortesía Crocs

Este calzado tiene un precio de 1,499 pesos mexicanos.

Dr. Simi Crocs Classic Clog, parte trasera. Foto: Cortesía Crocs

Los Jibbitz (son cinco imágenes decorativas del Dr. Simi) tienen un precio de 499 pesos mexicanos, puedes utilizar todas las figuras juntas o acomodarlas como más te guste para personalizar las Crocs.

Jibbitz packs con cinco figuras del Dr. Simi. Foto: Cortesía Crocs

El último producto, pero no menos importante, es el 'bag charm Dr. Simi', un llavero ideal para colgar en tu bolsa o en tu mochila. Cuesta 699 pesos mexicanos.

Bag charms Dr. Simi para colgar en tu bolsa. Foto: Cortesía Crocs

Los productos se pueden conseguir en la página web de Crocs México con envíos a todas partes del país. El pedido puede tardar de 2 a 12 días hábiles en ser entregado en la puerta de tu casa.

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