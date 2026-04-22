Con la llegada de la temporada primavera-verano, el denim se reinventa para adaptarse a un estilo de vida más relajado, fresco y versátil. Y en esta ocasión, Zara presenta una propuesta clara: siluetas cómodas, cortes amplios y diseños que priorizan el movimiento sin perder estructura.

Los jeans dejan atrás el protagonismo de los cortes ultra ajustados y evolucionan hacia opciones más fluidas que se integran fácilmente tanto en looks casuales como en estilismos más cuidados.

Y esta colección refleja esa transición hacia prendas más funcionales, donde el equilibrio entre tendencia y practicidad se vuelve esencial.

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¿Cuáles son las tendencias de jeans en Zara para primavera-verano?

Dentro de la selección de jeans de Zara se identifican varias tendencias clave que definen la temporada.

En primer lugar, destacan los cortes wide leg, caracterizados por su pierna ancha desde la cadera hasta el bajo. Este tipo de pantalón aporta frescura y una estética contemporánea, ideal para climas cálidos.

Otra tendencia fuerte es el regreso de los jeans de tiro alto, que estilizan la figura y permiten combinaciones versátiles con tops cortos o blusas ligeras.

A esto se suma la presencia de siluetas loose o relajadas, pensadas para brindar comodidad sin sacrificar estilo.

También observamos modelos cropped o al tobillo, que aportan ligereza visual y son especialmente funcionales para primavera-verano.

Y continúan los jeans con cortes tipo barrel, con volumen en la pierna y ajuste en el baja, que introducen una propuesta más estructurada pero igualmente cómoda.

En cuanto a acabados, predominan los lavados claros y medios, alineados con la estética fresca de la temporada, así como detalles minimalistas que facilitan la combinación con distintas prendas.

5 jeans de Zara para sumar a tu armario en primavera-verano

TRF Wide Leg Tiro Alto: Este modelo destaca por su silueta amplia y tiro alto, que alarga visualmente las piernas. Su diseño permite un ajuste cómodo en la cintura y una caída suelta en toda la pierna, ideal para looks relajados.

Precio: $849

TRF Wide Leg Tiro Alto. Foto: Zara

Jeans Z1975 Straight Long Leg: Una opción más clásica con pierna recta, que ofrece equilibrio entre estructura y comodidad. Es un básico versátil que funciona tanto para outfits casuales como más formales.

Precio: $799

Jeans Z1975 Straight Leg. Foto: Zara

Jeans TRF Baggy Globo Mid Waist: Con un corte holgado desde la cadera, este modelo apuesta por la comodidad total. Su estética desenfadada lo convierte en una pieza clave para estilismos urbanos.

Precio: $849

Jeans Baggy Fit. Foto: Zara

Jeans Z1975 Culotte Tiro Alto: Este diseño se caracteriza por su largo al tobillo y pierna ancha. Es una opción fresca y moderna, perfecta para climas cálidos y combinaciones ligeras.

Precio: $999

Jeans Cropped Culotte. Foto: Zara

Jeans Z1975 Barrel Tiro Alto: Un modelo con volumen en la pierna y ligera reducción hacia el bajo, que aporta una silueta contemporánea. Ideal para quienes buscan un look diferente sin perder comodidad.

Precio: $849

Jeans Barrel Fit. Foto: Zara

En primavera-verano, la prioridad está en la comodidad, la amplitud y la versatilidad de tus jeans.

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