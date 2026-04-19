Se le llama "prendas básicas" a las blusas, pantalones, camisas y pantalones que no pueden faltar en el armario porque combinan con todo. Ya sea por su corte o color, sirven para crear atuendos del día a día y hasta para ocasiones especiales.

Otra de sus ventajas es que reducen el gasto frecuente en ropa, beneficiando al medio ambiente y reduciendo el impacto de industrias como el fast fashion.

Si quieres saber cuáles son, en De Última te compartimos una sencilla guía.

Los básicos abarcan prendas y colores. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las prendas básicas?

Las prendas básicas, también llamadas “fondo de armario”, son piezas simples, versátiles y atemporales que puedes combinar fácilmente para crear muchos outfits.

Prendas básicas

No dependen de modas pasajeras y funcionan en casi cualquier ocasión, por ejemplo:

Playeras con cortes simples.

Crop tops o blusas de tirantes para llevar como base.

Jeans rectos.

Pantalones de vestir (formales).

Blazers rectos (no oversize).

Faldas en línea A.

Abrigo para época de frío.

Calzado básico

Tenis blancos cómodos.

Zapatos planos, pueden ser flats o mocasines.

Botines o botas negras.

Todas estas prendas y calzados te recomendamos elegirlos en colores neutros, ya sea blanco, negro, café o beige.

Accesorios

Reloj, un clásico y funcional.

Cinturón en negro y café.

Lentes de sol.

Gorra o sombrero.

Bolso versátil para el día a día.

Aretes y anillos dorados o plata, según tu preferencia.

3 ejemplos de outfits elegantes con básicos

Look monocromático

Si quieres vestir al estilo “old money”, la clave es utilizar un atuendo monocromático, es decir, prendas del mismo color.

En este caso, te sugerimos optar por colores blancos, negros y marrones. De acuerdo con Pantone, dicha selección transmite elegancia natural y sofisticación.

Sofia Richie en look monocromático. Foto: Instagram @sofiagrainge

Look con pantalón de mezclilla

La mezclilla también puede ser sinónimo de elegancia. Para este segundo look, utiliza unos jeans rectos y acompáñalos con una blusa de cuello alto; luego añade una gabardina negra de cuero o vinipiel.

Acompaña tu outfit con unas botas negras o zapatos.

Jennie de Blackpink en un look de mezclilla. Foto: Instagram @jennierubyjane

Look con blazer

En este atuendo predomina un blazer negro y pantalón de mezclilla, la única recomendación es que sea clara para mantener la estética elegante y moderna.

Finalmente, suma una blusa blanca y unos stilettos para proyectar una imagen arreglada.

Sofia Richie con un elegante blazer. Foto: Instagram @sofiagrainge

Con prendas básicas, zapatos versátiles y accesorios sencillos puedes crear múltiples combinaciones para distintas ocasiones sin complicarte.

La clave está en priorizar calidad, colores neutros y piezas que realmente uses, de modo que todo en tu armario funcione entre sí.

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