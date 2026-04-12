A partir de la pandemia, la industria textil experimentó un cambio hacia el consumo responsable, impulsando el uso de materiales reciclados y la reutilización de prendas. Aunque estas prácticas continúan, actualmente muchas personas optan por comprar ropa de segunda mano, tanto por su impacto ambiental como por la posibilidad de acceder a mejores precios.

Recomendaciones para comprar ropa de segunda mano. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los tips a seguir para comprar ropa de segunda mano?

Dona la ropa que ya no uses

Más allá del ahorro, comprar ropa de segunda mano busca reducir el consumo. Por ello, antes de adquirir nuevas prendas, es recomendable depurar tu clóset.

Las prendas que ya no uses o no te queden pueden donarse a distintas organizaciones o centros de acopio; si vives en Ciudad de México, puedes consultar opciones cercanas en línea. Aquellas prendas que ya no sean útiles también pueden reutilizarse como trapos de limpieza.

Ten claro qué vas a comprar

Las compras por impulso son comunes cuando no se tiene claro qué se necesita. Antes de comprar, considera qué prendas realmente hacen falta en tu guardarropa. Cuando estés en un tianguis o bazar, piensa si la prenda que te gusta realmente la usarías a largo plazo.

Revisa bien las prendas

En los tianguis, muchas piezas de ropa no se revisan previamente, por lo que es importante verificar que no tengan roturas, manchas u otros desperfectos antes de comprarlas.

Lava las prendas antes de usarlas

Ya sea ropa de segunda mano o nueva, es recomendable lavarla antes de usarla para eliminar polvo o residuos que puedan irritar la piel.

Dona o reutiliza la ropa que ya no ocupes, realiza compras inteligentes de ropa de segunda mano, revisa la ropa antes de comprarla y lávala antes de utilizarla. Foto: Unsplash

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¿Por qué comprar ropa de segunda mano?

La compra de ropa de segunda mano se popularizó en redes sociales en años recientes, impulsada tanto por el aumento de precios en tiendas como por una mayor conciencia sobre el consumo.

Además del ahorro, otra ventaja es su impacto positivo en el medio ambiente, ya que la industria textil es una de las más contaminantes. De acuerdo con la ONU, la producción masiva de prendas genera entre el 2% y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Además, la industria textil consume alrededor de 215 mil millones de litros de agua al año y es responsable de cerca del 9% de los microplásticos que llegan a los océanos.

La industria textil es de las que más contamina el oceáno y gasta 215 billones de litros de agua al año. Foto: Unsplash

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