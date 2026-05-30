Una jornada de intensa violencia se registró la madrugada de este viernes en el municipio de Centro, luego del hallazgo de un cuerpo decapitado y, horas más tarde, de una cabeza humana en un punto distinto de la región, hechos que ya son investigados por las autoridades estatales.

El primer hallazgo ocurrió en la ranchería Boquerón primera sección, donde las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima al interior de la tina de una lavadora.

Hasta el momento, el cadáver permanece en calidad de desconocido, aunque se detalló que vestía pantalón y calcetas al momento de ser encontrado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encargaron de acordonar la zona, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para realizar el levantamiento de indicios y trasladar el cuerpo al servicio pericial.

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Horas más tarde, la alerta se trasladó a la carretera Frontera-Villahermosa. Agentes policiales que realizaban un recorrido de vigilancia a la altura de Villa Ocuiltzapotlán ubicaron una nevera abandonada en el puente La Joya.

Al revisar el contenedor, los uniformados descubrieron una cabeza humana, la cual estaba acompañada por una cartulina que contenía mensajes de amenaza presuntamente firmados por un grupo criminal.

Debido a este segundo hallazgo, los policías estatales cerraron un carril de la vía para resguardar la escena, lo que provocó una circulación vehicular lenta en la zona durante varias horas.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del retiro de los restos humanos; sin embargo, las autoridades señalaron que aún se desconoce si este hecho guarda relación directa con el cuerpo decapitado encontrado en la ranchería Boquerón.

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afcl