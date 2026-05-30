Este sábado se confirmó el deceso de Guillermo Álvarez Cuevas, a los 80 años, debido a un infarto en el Penal del Altiplano de Almoloya de Juárez, lugar donde estaba detenido desde 2025.

En enero del año anterior, Billy Álvarez fue aprehendido en la Ciudad de México, después de casi cinco años prófugo, tras ser acusado de fraudes, delincuencia organizada y desvíos de recursos en la cooperativa.

Álvarez Cuevas, reconocido en la industria cementera como un importante empresario, fungió como director general de la Cooperativa La Cruz Azul desde 1988. Tras 32 años al frente de una de las cementeras más importantes del país, los escándalos fueron en aumento.

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A la par, tomaba las decisiones del equipo celeste. Desde 1986 llegó a la presidencia del conjunto de La Noria y con el que ganó la liga del Invierno 1997. Además, ganó tres Copa MX, una Super Copa MX y en el plano internacional ganó tres Copa de Campeones de la Concacaf.

Billy Álvarez reapareció en redes sociales previo a la Gran Final América vs Cruz Azul. Foto: Especial

Los escándalos y la orden de aprehensión girada en su contra lo sacaron de la cúpula celeste para darle paso al actual dirigente Víctor Velázquez, quien ya presume dos campeonatos de Liga MX.

Después de una época laureada en la década de los 70’s, Billy tenía la misión de devolver la gloria al equipo capitalino; sin embargo, en cuanto a títulos se refiere, la deuda se mantuvo.

En su etapa como directivo siempre fue relacionado con el polémico promotor Carlos Hurtado, quien se presume, le imponía futbolistas en su plantilla y en sus alineaciones, así como directores técnicos, todo por un beneficio económico.

Guillermo Álvarez mantuvo a Cruz Azul en alto nivel competitivo, siempre con el protagonismo como bandera; sin embargo, gran parte de su gestión estuvo mayormente relacionada con los fracasos o mejor conocidos como “cruzazuleadas”.