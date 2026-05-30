Michoacán.- Una serie de enfrentamientos ocurridos en la Tenencia de Aputzio terminaron con el incendio de tres vehículos y autobús de pasajeros, así como de una tienda de conveniencia, en diferentes puntos del municipio de Zitácuaro.

Autoridades de seguridad de la región declinaron a proporcionar información sobre los grupos que protagonizaron los choques a tiros en Aputzio y en su caso el saldo de los mismos.

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Además de la quema de unidades y el establecimiento comercial, transportistas al servicio de la célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región realizaron diversos bloqueos en la cabecera municipal.

Personal de la Guardia Civil retiraron a los transportistas y liberaron las vialidades.

Habitantes de ese municipio ubicado a 170 kilómetros de la capital michoacana, publicaron en sus redes sociales el terror que vivieron ante la jornada de violencia desatada en esta zona colindante con el Estado de México.

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aflc