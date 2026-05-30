El exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, falleció este sábado a los 80 años de edad. Su carrera se cimentó en el ámbito deportivo por dirigir al Cruz Azul y la Cooperativa cementera, sin embargo, en los últimos años fue acusado y posteriormente detenido por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos en empresas factureras.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por fuentes deportivas y del Sistema Penitenciario consultadas por EL UNIVERSAL.

En el tema deportivo, la gestión del cementero marcó la historia del equipo Cruz Azul, ya que a su cargo, se obtuvieron títulos nacionales e internacionales, pero también hubo cuestionamientos sobre su administración que finalmente lo llevaron a tener problemas legales.

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Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Delincuencia organizada y lavado de dinero, los delitos que enfrentó "Billy" Álvarez

El hijo de Guillermo Álvarez Macías, fundador y primer director general de la cooperativa Cruz Azul, era buscado desde 2020 por las autoridades mexicanas y por la Interpol en más de 195 países.

Fue detenido el 16 de enero de 2025 por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Las investigaciones indican que "Billy" Álvarez fue vinculado a proceso en el penal del Altiplano, Estado de México, por un juez de control que avaló los datos de prueba de la FGR en donde fue considerado líder de un grupo criminal que entre 2011 y 2017 desvió recursos de la cooperativa a través de siete empresas factureras.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, en estos años, Guillermo Álvarez Cuevas y sus colaboradores operaron una estructura en la que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) sin contar con facultades de representación de la sociedad Cooperativa y con las que pretendían ocultar el destino de los recursos. Entre las empresas señaladas se encuentran Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV y Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV.

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Detención de Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas. Foto: Especial

Asismismo, desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares de dicho grupo por 422 millones de pesos, sin embargo, la FGR logró acreditar irregularidades sólo por 114 millones de pesos, desde 2011. Fue hasta 2020 que la UIF bloqueó sus cuentas cuando aún era presidente de la Cooperativa Cruz Azul.

Durante su audiencia de vinculación a proceso finales de enero del 2025, el juez de control Enrique Beltrán Santés señaló que lo vinculaba por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero ya que participó como coautor del mismo.

"Señor Guillermo Álvarez lo voy a vincular a proceso por delincuencia organizada estimando que tiene funciones de dirección en una organización criminal y de coautor en el segundo delito", expresó el juzgador.

*Con información de Manuel Espino