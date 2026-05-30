El Paris Saint Germain, que logró el título de la Champions League tras ganar por penaltis al Arsenal, se convirtió en el octavo club que consigue revalidar el éxito en la historia de la máxima competición continental, el segundo, después del Real Madrid, en hacerlo con el formato actual.

La campaña pasada, los parisinos tuvieron una Final mucho más asequible, cuando derrotaron al Inter de Milán, con un escandaloso 5-0. Muy distinto a lo vivido hoy, donde se consagraron luego de una agónica tanda desde los once pasos.

PSG campeón de la Champions League Foto: AP

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El PSG de Luis Enrique se une en la historia al AC Milán (1989 y 1990), al Nottingham Forest (1979-1980), Liverpool (1977-1978), Bayern Múnich, tres veces consecutivas (1974, 1975 y 1976), Ajax, tres veces (1971, 1972 y 1973), Inter (1964 y 1965), Benfica (1961 y 1962) y Real Madrid, cinco veces seguidas (1956-1960) que lo lograron como Copa de Europa.

Con el formato actual de Liga de Campeones, solo el Real Madrid, con tres años seguidos, de 2016 a 2018, había conseguido revalidar el título. El Paris Saint Germain, campeón en el 2025 y 2026, se une a la relación de triunfadores tras ganar al Arsenal en la final de Budapest.