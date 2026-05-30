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Ángela Aguilar estuvo presente en el concierto que ofreció su esposo Christian Nodal en La México, fue captada junto a su hermano Leonardo, vestía un llamativo vestido en negro y rojo que lució ante más de 40 mil personas cuando subió a cantar "Dime como quieres", junto a su marido.
El exitoso concierto de Nodal no pasó desapercibido para la también cantante en sus redes sociales, donde no ha estado tan activa en durante las últimas semanas, sin embargo, en sus estados compartió un par de estados como prueba del romántico momento que compartió con Nodal en el escenario.
El público se emocionó cuando Ángela apareció en el escenario para cantar junto a Christian el tema "Dime como quieres", el cual, tal parece, era una revelación de los sentimientos que habían entre ellos desde 2020.
El cantante de 26 años se mostró galante con ella, le besó la mano, la abrazó y ambos se besaron varias veces en los labios; Ángela compartió esos melosos momentos con su esposo; hace ya varios conciertos que la pareja no aparecía cantando sobre un escenario, pero el concierto en La México, fue una ocasión especial.
“Ay Dios mío, les deseo a todo que algún día encuentren el amor verdadero, miren qué bonito se siente, te amo vida mía y que viva el amor esta noche en La México”, dijo Nodal tras despedirse de su esposa.
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Kunno, el influencer y amigo de la pareja también asistió al show que Christian, y compartió una imagen de los tres tras bambalinas después del concierto en el que Nodal confesó que estar ahí y sentir el cariño del público era como un sueño del que no quería despertar.
Christian y Ángela están por cumplir dos años de casados en medio de una polémica que no se termina desde que destaparon su amor y él concluyó su relación con la trapera argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.
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*Con información de César González/EL UNIVERSAL.
rad
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