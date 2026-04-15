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La familia Aguilar emitió un comunicado oficial para deslindar a Ángela Aguilar de versiones que la vinculan con una conversación reciente que circula en redes sociales sobre la polémica que rodea a su esposo, el cantante , el cual es protagonizado por , señalada por tener un gran parecido físico a su expareja Cazzu y madre de su hija Inti, y también con Ángela.

En el comunicado se subraya que cualquier señalamiento en su contra “carece de sustento” y forma parte de narrativas ajenas a la cantante; extraoficialmente, en redes, circulan versiones que aseguran que la hija de Pepe Aguilar la estaría pasando muy mal tras todo lo que se ha desatado desde el jueves por la noche con el lanzamiento de "Un vals".

En el documento, dirigido a la opinión pública y a los medios, se destaca que la intérprete se mantiene enfocada en su carrera y proyectos musicales, al tiempo que lamenta que no es la primera vez que su nombre es utilizado en especulaciones. Asimismo, se hace un llamado a verificar la información antes de difundirla y a evitar contribuir a la desinformación y el acoso.

Christian Nodal y Dagna Mata, la modelo del video "Un vals" que ha generado polémica por su parecido con Cazzu.
Christian Nodal y Dagna Mata, la modelo del video "Un vals" que ha generado polémica por su parecido con Cazzu.

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La comparación entre Dagna Mata con Cazzu y Ángela ha generado debate y críticas hacia el intérprete, avivando la conversación en torno a su vida personal y al control que dice no tiene con el manejo de su nombre y su carrera.

Christian Nodal rompe el silencio tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu que aparece en su video "Un vals".
Christian Nodal rompe el silencio tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu que aparece en su video "Un vals".

En este contexto, la familia Aguilar ha optado por marcar distancia y proteger la imagen de Ángela, insistiendo en que la artista no tiene relación con dichas controversias y que continuará centrada en su música y su desarrollo profesional.

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Desde que se desató la polémica hace casi una semana, Ángela no ha reaparecido ni en sus redes ni un su canal de WhatsApp, donde publicó por última vez el 5 de abril un mensaje con buenos deseos para sus seguidores.

"Les deseo un domingo lleno de amor y tranquilidad. Los quiero mucho".

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rad

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