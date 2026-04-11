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Emiliano Aguilar confrontó a su cuñado Christian Nodal tras la polémica que se desató con la participación de la modelo mexicana Dagna Mata en su nuevo video "Un vals", pues y su esposa Ángela Aguilar, hermana de Emiliano.

A través de una serie de videos, Emiliano cuestiona a Christian y dice que lo ocurrido con la modelo fue una falta de respeto a su hermana y a Cazzu, y que solo a él se le ocurriría haber buscado una modelo con parecido a su ex.

Incluso, Emiliano va más lejos al decir que no solo se trató de la combinación de Cazzu y Ángela, sino también de Kunno, el influencer amigo de la familia que tiene tatuajes en el cuello igual que la modelo del video.

"Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando a esas dos personas en una... ¡wey, estás bien pende****!, estás bien zafado carnal, es una falta de respeto , no es que me importe tanto, pero y lo que sí me importa es a Cazzu, es una falta de respeto ...¡ten huevos perro!", expresó.

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El hijo mayor de Pepe Aguilar, quien se encuentra distanciado de la familia desde hace años, amenazó a Nodal con que tiene un video que acabaría con su carrera, y retó al cantante a subirse a pelear con él al Ring Royale.

"Nos querías decir alfo carnal, o ¿me lo quieres decir en un Ring Royale, perro, tú contra mí …? no creo que te animes perro, pero tengo un video que te destruye toda tu carrera wey , un video, ¿contestas algo?, no que no me marques a las 3:40 bien pedo"

Emiliano precisó que si quiere saber Nodal de qué video se trata, que lo contacte.

La discordia entre Emiliano y Nodal no es actual, sino de tiempo atrás, incluso, el mayor de los Aguilar dijo que nunca ha interactuado con su cuñado.

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