Emiliano Aguilar confrontó a su cuñado Christian Nodal tras la polémica que se desató con la participación de la modelo mexicana Dagna Mata en su nuevo video "Un vals", pues dicha modelo tiene un gran parecido con su expareja Cazzu y su esposa Ángela Aguilar, hermana de Emiliano.

A través de una serie de videos, Emiliano cuestiona a Christian y dice que lo ocurrido con la modelo fue una falta de respeto a su hermana y a Cazzu, y que solo a él se le ocurriría haber buscado una modelo con parecido a su ex.

Incluso, Emiliano va más lejos al decir que no solo se trató de la combinación de Cazzu y Ángela, sino también de Kunno, el influencer amigo de la familia que tiene tatuajes en el cuello igual que la modelo del video.

"Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando a esas dos personas en una... ¡wey, estás bien pende****!, estás bien zafado carnal, es una falta de respeto , no es que me importe tanto, pero es una falta de respeto hacia mi hermana y lo que sí me importa es a Cazzu, es una falta de respeto ...¡ten huevos perro!", expresó.

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El hijo mayor de Pepe Aguilar, quien se encuentra distanciado de la familia desde hace años, amenazó a Nodal con que tiene un video que acabaría con su carrera, y retó al cantante a subirse a pelear con él al Ring Royale.

"Nos querías decir alfo carnal, o ¿me lo quieres decir en un Ring Royale, perro, tú contra mí …? no creo que te animes perro, pero tengo un video que te destruye toda tu carrera wey , un video, ¿contestas algo?, no que no me marques a las 3:40 bien pedo"

Emiliano precisó que si quiere saber Nodal de qué video se trata, que lo contacte.

La discordia entre Emiliano y Nodal no es actual, sino de tiempo atrás, incluso, el mayor de los Aguilar dijo que nunca ha interactuado con su cuñado.

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