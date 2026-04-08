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está más enamorado que nunca de su esposa, la también cantante , con quien cumplirá dos años de matrimonio el próximo 24 de julio, y a pesar de las múltiples críticas que siguen recibiendo como pareja en redes sociales, el intérprete elogió la unión que tiene con ella y habló de cómo conoció el amor verdadero gracias a la hija de Pepe Aguilar.

Nodal se presentó con éxito en un concierto en República Dominicana, donde lo acompañó Ángela, quien estuvo tras bambalinas observando todo el show de su marido, quien cantó con una fan que subió al escenario el tema "Dime como quieres", el cual canta con Ángela.

La pareja compartió el algunas fotos desde República Dominicana, donde disfrutaron el tiempo libre y donde el cantante estuvo dando algunas entrevistas a medios locales.

En una de ellas fue cuestionado del significado de Ángela Aguilar en su vida, a lo que Nodal respondió que ella era una salvadora para él en muchos aspectos.

Ángela Aguilar acompaña a su esposo Christian Nodal durante su presentación en República Dominicana. Foto: Canal de WhatsApp de Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar acompaña a su esposo Christian Nodal durante su presentación en República Dominicana. Foto: Canal de WhatsApp de Ángela Aguilar.

"Ángela para mí le hace honor a su nombre para mí es un ángel, siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida", expresó.

Christian fue más allá y destacó que únicamente con Ángela ha conocido el amor verdadero, y destacó que ha sido la única mujer que no le ha pedido nada a cambio y se lo ha dado todo.

"Es una persona que me ha enseñado realmente como es el amor, es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo, todo", confesó.

Ya anteriormente el intérprete de música regional había dicho que Ángela no lo necesita para nada, y eso mismo ha hecho que el amor que le entrega sea desinteresado y sincero.

Según lo que cada uno ha declarado en diversos momentos, su historia de amor no es algo nuevo, viene de tiempo atrás, su primer vínculo público importante ocurrió en 2020, cuando lanzaron el éxito "Dime cómo quieres", en ese momento, Ángela tenía 16 años y Nodal 21.

Lee también:

Foto: Canal de WhatsApp de Ángela Aguilar.
Foto: Canal de WhatsApp de Ángela Aguilar.

Christian se comprometió con la cantante Belinda, a quien le dio un anillo de compromiso, después, tras el mediático truene comenzó un romance con.

Aunque se desconocen detalles, Ángela reveló hace unos meses que en mayo se llevaría a cabo la boda religiosa con Christian, presuntamente sería en Zacatecas, estado mexicano donde la pareja también tiene una casa.

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