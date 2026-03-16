Christian Nodal reconoce que sintió miedo cuando él y su esposa, Ángela Aguilar, presenciaron un enfrentamiento armado entre la polícia estatal de Zacatecas y civiles armados por lo que, hoy, agradece que salieran sanos y salvos de aquel incidente.

El cantante de regional se presentó en Texcoco este fin de semana y, algunos integrantes de la prensa, aprovecharon para cuestinarlo de diversos temas pues, no en todas las ocasiones, Nodal muestra disposición para conversar, especialmente, de aspectos relacionados con su vida privada.

Fue entonces que, uno de los reporteros rememoró el episodio violento que atestiguió, a mediados de febrero, junto a Ángela, cuando se dignaban a abandonar "El Soyate", el rancho que pertenece a su suegro, Pepe Aguilar, ubicado en Zacatecas.

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Franco, Nodal expresó que experimentó miedo y que, a diferencia de lo desmentido por el fiscal del estado, Paul Camacho Osnaya, afirmó que la joven cantante se asustó mucho, mientras se desencadenaban los hechos.

"Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, no sé... simplemente (sentí) mucho miedo y, de ahí en más, estar a salvo, los escoltas hiciero ngran trabajo y todo salió muy bien", reconoció.

El intérprete de "Adiós, amor" indicó que, todavía antes del incidente, ya era muy consciente de lo afortunado que es por vivir cada día, motivo por el que, lo que ocurrió, se convirtió sólo en un recordatorio que debe disfruntar cada uno de los instantes que forman parte de su existencia.

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"Agradecido por estar vivo pero, realmente, siempre he valorado mucho cada instante, así es como he manejado mi vida, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más, uno nunca sabe lo qué vaya a pasar en la vida así que, hay que armar mucho, hay que disfurtar la vida", expresó.

Negó que, luego del desencuentro, reduzca sus visitas al estado, donde, afirman, que planean la celebración de su boda religiosa.

"Estoy esperando que el gobierno actúe y quede más tranquilo el estado, está pasando por todo México, es una pena y, yo le tengo mucho amor a Zacatecas, me han transmitido ese amor, por parte de la familia Aguilar, se come delicioso, se bebe delicioso", detalló.

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