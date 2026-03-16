Christian Nodal habla, como pocas veces, frente a la prensa, de Inti y su deseo de verla; para esos efectos, el cantante confirmó que ya interpuso una demanda en contra de Cazzu. Sin embargo, aclara que no busca ningún pleito y que el proceso legal se ceñiría a un sólo objetivo; el de poder ver a su hija de forma regulada.

En una entrevista que el intérprete de "Adiós, amor" sostuvo con la prensa, este fin de semana, fue cuestionado acerca de varios temas, uno de ellos, más allá que tener que ver con las diferencias con su expareja, estuvo relacionado con los planes que tiene a propósito de los 10 años de carrera que está por cumplir.

Nodal fue cuestionado acerca de si tiene pensado, en un futuro cercano, grabar un tema en el que Inti esté involucrada pues, a pesar de todavía ser muy pequeña, debido a que, como el reportero indicó, por algunos posts que ha hecho Cazzu, se puede ver que la menor tiene inquietudes artísticas.

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Fue entonces que Nodal abordó el tema de la demanda, aseverando que, si había decido proceder de forma legal, era meramente para evitar que su hija sea tan expuesta en las redes sociales de su madre y que, si bien, él está dispuesto a apoyar a la menor, si un día quiere dedicarse el medio, eso será hasta que cumpla la mayoría de edad.

"Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes; de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes".

Así, detalló que la demanda está en proceso de llegar a Argentina, donde reside Cazzu y donde la artista será notificada.

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"Ya está por llegar a Argentina, ya se aceptó en México".

Aclaró también que la demanda es con fines de llegar a un acuerdo con la cantante de "Con otra", con respecto a cuánto dinero entregará para la manutención de la hija que comparten, así como definir las fechas de convivencia de forma establecida.

"Como lo comenté, es meramente para que ya se regule una manutención, las visitas, el tiempo con ella", destacó.

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