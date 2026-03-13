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regresará esta noche al Palenque de Texcoco presumiendo un rostro más limpio, luego de que continúa con el proceso de borrar con láser los tatuajes de su rostro, hace unos días se sometió a una nueva sesión, por lo que se mantuvo alejado de las redes.

El cantante de 27 años es una amante de los tatuajes, se ha tatuado en muchas partes del cuerpo, sin embargo, desde hace un par de años confesó públicamente que se borraría los del rostro, deseaba que su hija Inti, la niña que tiene con su expareja, la argentina Cazzu, lo conociera tal y como es.

Ahora, casado con la también intérprete de regional mexicano, , continúa con el largo y doloroso proceso; quitarse un tatuaje de la cara con láser consiste en utilizar tecnología fotoacústica (láseres de picosegundos o Q-Switched) para emitir ráfagas de luz de alta intensidad que fragmentan la tinta en partículas diminutas sin dañar la piel circundante.

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Christian Nodal antes y ahora; los tatuajes de su rostro se han borrado notablemente.
Christian Nodal antes y ahora; los tatuajes de su rostro se han borrado notablemente.

Estas partículas son luego eliminadas progresivamente por el sistema linfático del propio cuerpo. El láser actúa específicamente sobre la tinta, calentándola y pulverizándola, siendo la primera sesión a menudo la más intensa, así lo confirmó Nodal en su momento.

A través de su canal de WhatsApp, donde tiene comunicación de manera más directa con sus fans, compartió que el motivo de que se haya ausentado unos días es porque recién se sometió a una sesión para seguir borrando sus tatuajes del rostro, entonces su aspecto era una combinación entre Freddy Krueger, un icónico asesino ficticio, y Deadpool, un antihéroe y mercenario ficticio de Marvel Comics.

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"Me tocó sesión de láser para borrar tatuajes del rostro y andaba entre Freddy Krueger y Deadpool. Pero ya andamos de vuelta en el ruedo", escribió.

En días recientes, Ángela Aguilar, también por su canal de WhatsApp, compartió una foto con su esposo Nodal en la que aparecen las piernas de ambos, eso sí, la de Christian tatuada en su totalidad.

Christian Nodal muestra rostro en 2026 y pierna tatuada junto a su esposa Ángela Aguilar.
Christian Nodal muestra rostro en 2026 y pierna tatuada junto a su esposa Ángela Aguilar.

Ángela y Christian alistan lo que sería su enlace religioso, se casarán en mayo en Zacatecas, donde la cantante tiene una casa de campo que comparte con su marido, a quien felicitó públicamente tras el lanzamiento de "Incompatibles", el nuevo tema musical del sonorense.

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