Christian Nodal es expreso a la hora de demostrar su amor por su esposa, Ángela Aguilar, a través de las redes sociales; las críticas, que siguen siendo frecuentes para el matrimonio, no se han convertido en una traba para el músico que, en el más reciente post de la joven, indicó lo bella que le parece, usando el sobrenombre que usa para referirse a ella cariñosamente.

La más pequeña de la familia Aguilar sorprendió a sus seguidores cuando, este jueves, 29 de enero, apareció junto a Nodal en el Palenque de León, en donde el cantante ofreció su primer concierto del año, esto debido al atuendo que vestía, el cual, enmarcaba su figura y mostraba la gran disciplina física a la que se ha sometido en los últimos meses.

Y si bien, la cantante recibió muchos elogios en redes, no fue sino hasta hace unas horas que su esposo se unió a los halagos, después de que Ángela publicara una serie de fotografías, capturadas la noche en que tuvo lugar el recital del cantante sonorense.

El intérprete de regional se refirió a la joven como su "muñequita mexicana" y, por segunda ocasión, se refirió a ella en un sentido de propiedad pues, en otro post, donde Ángela porta un vestido rojo ajustado, también usó el pronombre posesivo de "mía".

"Me fascinas mía", escribió.

Durante el show de esa noche, algunos de los presentes captaron a Aguilar tomando algunos tragos, revisando su teléfono celular y coreando las canciones de Nodal; en esta ocasión, no se reunió con él en el escenario del palenque, como suele hacerlo para interpretar el tema que cantan a dueto, "Dime cómo quieres".

melc