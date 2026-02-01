Más Información

es otro de los famosos que asistió a los conciertos que, o "Ye", ofreció en la . Y aunque la presencia del cantante de regional no pasó desapercibida, abandonó el recinto con mucha discreción, mientras un grupo de agentes de seguridad se cercioraba de que su salida del recinto sucediera sin ningún tipo de percance.

Pese a las controversias que envuelven a Ye desde hace unos años, hay muchos que opinan que su talento, como productor y compositor es indiscutible, es por ello que su visita a nuestro país causaba tantas expectativas.

No sorprendió que músicos tan reconocidos como, de Zoé, y , exlíder de Moderatto, fueran captados en las primeras filas de la Monumental Plaza de Toros el pasado viernes, durante el primer show que ofreció West.

Nodal fue otro de los artistas mexicanos que se dio cita en el recital del cantante estadounidense, sólo que él lo hizo durante el segundo concierto, ofrecido este sábado, 31 de enero.

El cantante dio pistas de que sería un espectador más cuando, durante la tarde de ayer, compartió una historia de Instagram, captada mientras volaba desde León, Guanajuato -en donde se presentó el viernes- con destino a la capital, pues junto a las imágenes arriba de un avión, compartió la ubicación de su sigueinte parada; la Plaza de Toros.

En la noche, mientras el show tenía lugar, Christian compartió un video, tomado desde su asiento; él, a diferencia de Larregui y de la Cueva se mantuvo muy a distancia del escenario.

Al término del show, algunos miembros de la prensa, como es el caso de Ernesto Buitrón, captaron la camioneta en donde el músico arribó y en la que se dignaba a salir del recinto con suma discreción y también protección pues, con la ayuda de la seguridad de la Monumental, el intérprete de "Adiós, amor" abandonó las inmediaciones sin que su presencia causara gran revuelo entre los fanáticos de Kanye.

