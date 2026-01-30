Más Información

El concierto de de este viernes 30 de enero llegó con polémica en redes sociales por las playeras con alusiones nazis que se vendían afuera del recinto.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
En plataformas como X se viralizaron fotos de estos artículos y de algunos fans usándolas; sin embargo, en el lugar, la realidad fue distinta: la escandalosa playera, que forma una esvástica con el logo de “Ye 26” o simplemente “Ye”, como se le conoce al rapero, estuvo entre lo menos vendido.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
La mayoría de los curiosos solo se detuvo a observarla o a tomarse fotos con ella.

“Sí he vendido algunas, pero la mayoría nada más vienen a verla cagados de risa o le toman la foto”, comenta uno de los vendedores ambulantes.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
Entre las filas de la Plaza de Toros, la gran mayoría de los fans lucían playeras, sudaderas y gorras de otros proyectos de Ye, como Vultures, Graduation o The Life of Pablo. Los pocos que portaban la polémica prenda eran apenas una minúscula minoría frente a la multitud.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
El concierto comenzó puntualmente a las 20:05 horas, aunque el acceso lento generó que algunos fans temieran perderse parte del show. Aun así, el ambiente general era de entusiasmo y curiosidad más que de escándalo.

Cabe destacar que los boletos para la segunda noche todavía están disponibles, incluso con promociones 2×1 en algunos sectores, mostrando que, pese a la expectación, a Kanye le costó llenar el recinto, que no es de los más grandes de la Ciudad de México.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
