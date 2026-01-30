El concierto de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros México de este viernes 30 de enero llegó con polémica en redes sociales por las playeras con alusiones nazis que se vendían afuera del recinto.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

En plataformas como X se viralizaron fotos de estos artículos y de algunos fans usándolas; sin embargo, en el lugar, la realidad fue distinta: la escandalosa playera, que forma una esvástica con el logo de “Ye 26” o simplemente “Ye”, como se le conoce al rapero, estuvo entre lo menos vendido.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

La mayoría de los curiosos solo se detuvo a observarla o a tomarse fotos con ella.

Lee también: Grupo Intocable anuncia concierto en el Zócalo de CDMX; conoce la fecha del evento

“Sí he vendido algunas, pero la mayoría nada más vienen a verla cagados de risa o le toman la foto”, comenta uno de los vendedores ambulantes.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Entre las filas de la Plaza de Toros, la gran mayoría de los fans lucían playeras, sudaderas y gorras de otros proyectos de Ye, como Vultures, Graduation o The Life of Pablo. Los pocos que portaban la polémica prenda eran apenas una minúscula minoría frente a la multitud.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

El concierto comenzó puntualmente a las 20:05 horas, aunque el acceso lento generó que algunos fans temieran perderse parte del show. Aun así, el ambiente general era de entusiasmo y curiosidad más que de escándalo.

Lee también: Bruce Springsteen canta en protesta en Mineápolis; estrena en vivo “Streets of Minneapolis” contra ICE y Donald Trump

Cabe destacar que los boletos para la segunda noche todavía están disponibles, incluso con promociones 2×1 en algunos sectores, mostrando que, pese a la expectación, a Kanye le costó llenar el recinto, que no es de los más grandes de la Ciudad de México.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.