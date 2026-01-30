Más Información

Ilegal, carta de "sanidad moral" que pide INBAL a concursantes

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse": Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Nahum B. Zenil sobre autorretratarse: "Este autoanálisis no ha sido tan fácil"

"Es un momento muy oscuro en la vida pública estadounidense": Salman Rushdie

"La Dolce Vita: un viaje sonoro por Italia y el cine"; cuatro galas de la Sinfónica de Minería apoyarán a estudiantes de la UNAM

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

El cantante apareció este viernes por sorpresa en Mineápolis en un concierto protesta contra las políticas migratorias de la Administración que han tenido como fatal resultado el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en este enero por disparos de agentes federales.

Springsteen interpretó por primera vez en público su canción de protesta 'Streets of Minneapolis' ("Calles de Mineápolis"), compuesta como respuesta a las muertes de y como homenaje a los ciudadanos de Minesota por su resistencia a las redadas anti inmigrantes.

El concierto, cuyos beneficios están destinados a las familias de Good y Pretti, se celebró en el marco de una convocatoria de protesta masiva este viernes contra los agentes migratorios, de la Agencia de aduanas y control de la Inmigracíon y la Patrulla Fronteriza desplegadas en el estado de Minesota.

Es el segundo viernes de enero en que los ciudadanos se lanzan de manera masiva a las calles a protestar, pese a las gélidas temperaturas que están atravesando Estados Unidos.

Los organizadores habían convocado una jornada de paro que implicaba no trabajar, no ir a clase y no comprar, como continuación de la huelga general que se había convocado el pasado viernes en Minesota, un día antes de la muerte de Pretti.

En Mineápolis, se celebraron marchas y concentraciones a lo largo de todo el día, que han incluido un gran mitin y protestas cerca del centro de detención y de los juzgados de inmigración de la ciudad.

Tras la conmoción por los disparos mortales a Pretti, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de apaciguar su gestión en los operativos con un cambio de titularidad retirando al responsable de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y enviando en su lugar a Tom Homan, el 'Zar' de la frontera de la Casa Blanca, que ahora dirige el despliegue en Mineápolis.

También está en entredicho la gestión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que apuntó a "terrorismo doméstico" en el caso de Pretti antes de que se hicieran públicas las imágenes en las que se veía cómo recibía los disparos, y a quien los congresistas demócratas pretenden realizar un juicio político.

El Departamento de Justicia ha abierto este viernes una investigación sobre la muerte a tiros de Pretti por violación de los derechos civiles.

