Más Información

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

Años de Cultura une a México y Qatar

Años de Cultura une a México y Qatar

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

El rockerolanzó este miércoles, 28 de enero, "Streets of Minneapolis", una canción de protesta en la cual critica la campaña antiinmigración de y las acciones de los agentes federales que recientemente dejaron dos muertos en Estados Unidos.

Springsteen, de 76 años, es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la adminsitración del presidente Trump.

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis", dijo The Boss en sus redes sociales.

Lee también:

El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Mineápolis este mes.

"Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto", reza parte de la canción disponible en las plataformas de streaming.

"Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis", canta el estribillo del sombrío sencillo que hace un guiño a su oscarizada "Streets of Philadelphia".

Lee también:

Anteriormente, Springsteen ha expresado apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata Kamala Harris.

En el pasado ha afirmado que Trump estaba "revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural".

En respuesta, Trump lo llamó "un imbécil desagradable".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley presume espectacular bikini rosa en Maldivas a los 60 años y deslumbra

[Publicidad]