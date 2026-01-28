Santa Fe Klan tiene una buena relación con su expareja y madre de su hijo, Maya Nazor, más allá de las diferencias que se han hecho públicas en ocasiones, el rapero admite que por Luca, el hijo que tienen en común, se llevan bien, e incluso, a él le gustaría agrandar la familia.

A Ángel Jair Quezada Jasso, verdadero nombre de Santa Fe, no le significa mucho ser famoso, su verdadero deseo es tener una familia, una casa donde lo esperen con amor, donde estén muchos niños corriendo y pueda combinar su amor por la música, con el amor de una familia.

En entrevista en el canal de YouTube de Doble G, el cantante, quien está por lanzar un nuevo disco, reveló cómo es actualmente la relación con Maya, su ex.

"Somos compas, la gente habla sin saber; yo y la Maya estamos chido, nos llevamos chido, tratamos de que Luca nos vea bien", contó.

Confesó que actualmente no tiene a nadie quien lo espere, y aunque se ha dado la oportunidad de conocer mujeres, ha descubierto que un buen de morras dicen que lo quieren pero luego "ve el colmillo" y no lo quieren, solo quieren su dinero.

Sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa con Maya, Santa Fe no lo ve viable, pues dice que por el momento no hay una vibra energética positiva entre ellos, por eso están mejor como amigos.

"Cuando sientes que sí, tratas de luchar, pero cuando sientes que no, es mejor aceptar la realidad y mejor llevártela chido", expresó.

Santa Fe Klan y Maya Nazor son papás de un niño llamado Luca. Foto: Instagram Maya Nazor.

Confesó que durante mucho tiempo trató de recuperar la relación amorosa con Maya, aunque por el momento sabe que "es mejor terminar como amigos que vivir como enemigos", como dice la canción; la relación es tan buena que él se siente feliz de darle dinero para que a su hijo no le falte nada.

"Yo le doy una feria y ¡qué tiene, yo se la quiero dar hasta le quiero dar más!, es la mamá de mi niño, es mi familia", admitió.

Santa Fe tiene en alta estima a Maya por el simple hecho de que es la madre de su hijo.

"Siempre va a ser la mamá de Luca, ni modo que la voy a dejar abajo".

Sobre la cantidad de dinero que le da, al cantante no le importa lo que diga la gente al respecto, pues dice, el dinero es para eso, para gastarse, y si le sobra de lo que él da para su hijo, está bien.

A Santa Fe Klan le gustaría tener 10 o 15 hijos pero está buscando con quién; confesó que le gustaría que Maya fuera la madre de todos sus hijos, una idea que tendría que platicar con ella.

"O que se hable, para que sean todos de ella, aunque ya no tengamos relaciones, pero le doy mis 'destos' para que sean hermanos de Luca al cien", dijo entre risas, y remató diciendo:

"Yo siempre la voy a querer, es bonita y es la mamá de mi hijo".

