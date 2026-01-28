Más Información

Años de Cultura une a México y Qatar

Años de Cultura une a México y Qatar

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

El amor llegó a su fin para . Tras más de una década juntos y dos hijas en común, la pareja inició oficialmente los trámites de separación.

Azarcoya, quien se desempeña como productora, presentó una demanda de divorcio contra el famoso actor ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, de acuerdo con Daily Mail.

En la solicitud, presentada el 8 de diciembre, también se incluyó una orden y notificación para asistir a un programa de educación e información para padres. Asimismo, Patricia solicitó al tribunal mantener los documentos de forma confidencial, petición que habría sido aceptada el pasado 21 de enero.

Lee también:

Mientras tanto, Rob aún no ha respondido formalmente a la demanda, aunque confirmó que recibió la notificación. Los rumores sobre el fin de su relación comenzaron a circular durante el fin de semana pasado.

Su historia

La ahora expareja comparte a Miranda Scarlett, de 13 años, nacida en noviembre de 2012, y a Madeline Robbie, de 10, quien llegó al mundo en septiembre de 2016. Rob y Patricia se conocieron en 2007, cuando coincidieron en un proyecto televisivo. En aquel entonces, el actor tenía 44 años y Patricia apenas 19.

Llegaron al altar en abril de 2011, en una ceremonia íntima celebrada en Beverly Hills, rodeados de familiares y amigos cercanos. En su momento, Rob describió ese día como el más feliz de su vida.

Lee también:

Parte de su vida personal fue compartida con el público a través del proyecto de Netflix "Real Rob", una comedia inspirada en su historia, en la que Patricia participó como productora y escritora. Sus hijas también incursionaron desde pequeñas en el mundo del espectáculo con la película familiar "Daddy Daughter Trip".

Por su parte, Rob también es padre de la cantante Elle King, nominada al Grammy y fruto de una relación anterior. Sin embargo, su relación ha atravesado momentos complicados, marcados por recuerdos difíciles de la infancia de la artista.

¿Quién es Patricia Azarcoya?

Originaria de Mérida, Yucatán, Patricia comenzó su carrera detrás de cámaras, experiencia que más tarde la llevó a consolidarse dentro de la industria audiovisual. Antes de mudarse a Estados Unidos, trabajó en televisión mexicana.

Lee también:

Ya establecida en ese país, continuó desarrollándose en la producción audiovisual, enfocándose en la creación y gestión de proyectos propios.

En redes sociales, Patricia también comparte sus rutinas de pilates y algunos videos donde se le ve practicando rumba internacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley presume espectacular bikini rosa en Maldivas a los 60 años y deslumbra

[Publicidad]