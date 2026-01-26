El matrimonio de Rob Schneider y su esposa estaría llegando a su fin, de acuerdo a un documento de consulta pública, que demuestra que Patricia Azarcoya habría solicitado el divorcio al actor, luego de 21 años juntos; seis años de noviazgo y 15 más de matrimonio.

En Radio Fórmula se reportó que Azarcoya habría solicitado el divorcio al actor de comedia, con una petición registrada en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.

Pese a que el documento está disponible para ser consultado públicamente, hasta este momento, se desconocen los motivos de la separación.

Otro de los pormenores que se dieron a conocer es que Schneider ya ha sido notificado y que, para poder tener acceso a la petición de divorcio, tuvo que pagar alrededor de 257 dólares.

Historia entre Schneider y su esposa mexicana

Acerca de la relación que los unió, por más de dos décadas, se conoce sólo algunos detalles, como que se conocieron en 2005, época en la que Azarcoya se desempeñaba como productora ejecutiva de un programa de televisión donde el actor aparecía.

Al poco tiempo comenzaron su noviazgo y, en 2011, formalizaron su relación, durante una ceremonia civil, con pocos invitados, que tuvo lugar en Beverly Hills.

Su matrimonio ha llamado mucho la atención, debido a que Patricia es mexicana, originaria de Mérida, Yucatán, por lo que, en los últimos años, el actor ha adquirido gran parte de las costumbres del estado, así como ha adoptado su gusto por la cultura mexicana, en general.

Durante su matrimonio, concibieron a sus dos hijas, las menores Miranda Scarlett y Madeline Robie, quienes tienen una media hermana, la cantante Elle King, primogénita del actor.

