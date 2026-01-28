Emocionada por el nuevo proyecto que suma a su carrera, Eiza González da a conocer que será la protagonista de la nueva película de Guy Ritchie, titulada "In the grey", en la que compartirá los primeros créditos con dos actores muy reconocidos en Hollywood y dentro de la industria del séptimo arte.

A través de su cuenta de X, la actriz mexicana mostró lo honrada que se encuentra de volver a trabajar bajo la dirección de Ritchie, luego de su papel como Esme en "Fountain of youth".

"Muy emocionada de compartir esto con el mundo", escribió.

En esta película, producida por Lionsgate, Eiza formará parte de un grupo de agentes en cubierto y, dos de ellos, serán interpretados por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

Otros de los actores que los acompañaran en la trama de acción son los actores Kristofer Hivju, Fisher Stevens y la actriz Rosamund Pike.

El desenlace de la cinta tiene lugar, como ha adelantado "Deadline", cuando el personaje de Eiza y sus colegas son llamados a una misión "casi suicida", en la que tendrán que rescatar una fortuna millonaria que ha sido robada, los que los pondrá en un constante peligro mortal.

Falta poco para que la película llega a los cines, de acuerdo al sitio especializado en temas de entretenimiento, el próximo 10 de abril.

El anuncio de la actriz ocurre a sólo una semana que expusiera el disgusto que le produjo que, medios mexicanos difundieran la noticia falsa acerca de su presunta nominación a los premios Razzie 2026, dedicados a premiar "lo peor del cine".

En el post que habló de su molestia, la actriz también habló de la decepción que le producía que sus connacionales se interesaran sólo en noticias que pueden perjudicar su imagen y su carrera, motivo por el que seguiría manteniendo el hermetismo con que se ha conducido con la prensa nacional.

