muestra molestia por las aseveraciones, en algunos medios de comunicación mexicanos, acerca de su a los Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026, que premian lo, ya que -en realidad- su nombre no forma parte de la lista de nominados.

Desde hace unos días, el nombre de la actriz encabezó algunos titulares, debido a que, aparentemente, había sido nominada en la categoría de "Peor actriz de reparto" por su actuación en "Fountain of youth" ("La fuente de la juventud").

Sin embargo, en la página oficial de los Razzies 2026, en donde se encuentra la lista de nominaciones, su nombre no figura de ninguna manera.

Las actrices nominadas a esa categoría son, en realidad, Anna Clumsky por "Bride Hard", Ema Horvath por "The stranger: chapter 2", Scarlet Rose Stallone por "Cunsligers", Kacey Rohl por "Start Treck: section 31" y Isis Valverde por "Alarum".

Eiza indicó que, tal acción, era una muestra del sensacionalismo con el que algunos medios de la prensa se conducen, recurriendo a información no verificada que, además, desprestigia su función de informar de forma verosímil y ética.

"Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas, a veces son capaz de escribir lo que sea para demeritar a sus propios compatriotas, y lo disfrutan, no hacen verificación de información y, a la primera oportunidad de poder difundir información denigrante, no caminan, corren".

La actriz puntualizó que el bulo se publicó en diferentes medios mexicanos, situación que le causa molestia y decepción, pues también puntualizó sobre el hecho que, ninguno de esos sitios cubrió dos recientes nominaciones que han recibido otras películas en las que participó, pero sí difunden información falsa y negativa relacionada a su persona.

"Difundieron información errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine, ni un sólo medio latino lo cubrió, que me parece bien, no es obligación pero, en cambio, cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación", destacó.

De esa manera, la actriz alegó que ese es uno de los motivos por los que ha optado por el hermetismo, a la hora de visitar nuestro país y preferir no conceder entrevistas pues, a pesar de que se ha esmerado por representar a nuestro país en el extranjero, con el orgullo que significa para ella sus raíces, es consciente que no recibe la misma admiración y respeto de sus connacionales.

"Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas (...), siempre me pronunció de lo orgullosa que me siento de mi país y de donde vengo, cada oportunidad que tengo pero, estos momentos son una decepción total, recuerden estos momentos cuando quieren que vengamos a sus estudios, a darles exclusivas, sólo por eso hago ese comunicado público, para recordarles que podemos ser mejor, que sus reportes se reflejan a nivel mundial, cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes, es una vergüenza de verdad, seamos mejores".

