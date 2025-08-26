El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce, jugador de la NFL, volvió a evidenciar la conexión que existe entre el mundo del entretenimiento y el del deporte.

Esta tarde, y tras casi dos años de relación, la pareja decidió llevar dar el siguiente paso y, a través de las redes sociales, anunciaron que llegarán al altar.

Más allá del diamante de ocho quilates y de la frase irónica de Swift para sus fans, su historia con Kelce se suma a una larga lista de romances en la que artistas y atletas han encontrado complicidad y mucho amor.

La pareja se comprometió tras dos años de relación. Foto: Especial. Instagram @taylorswift @killatrav

Lee también ¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

David Beckham y Victoria Beckham. Se conocieron en 1997, cuando Victoria formaba parte de las Spice Girls y él comenzaba a brillar en el Manchester United. Su química fue inmediata y, tras varios años de noviazgo, se casaron en 1999. Hasta el día de hoy la pareja sigue junta y son un referente de éxito, elegancia y moda.

La pareja se mantiene unida desde 1999. Foto: Instagram @victoriabeckham

Marisol González y Rafa Márquez Lugo. La actriz y conductora mexicana descubrió el amor en la cancha de futbol. En 2014 se casó con el delantero Rafa Márquez Lugo. Su relación se destacó por ser sumamente discreta, a pesar de la atención mediática que recibían: ella era una de las conductoras más importantes y él una estrella del balonpie.

Grigor Dimitrov y Eiza González. Después de varios amores y relaciones fugaces, la actriz mexicana encontró a su media naranja en el tenista Grigor Dimitrov. Los famosos han sido vistos en diferentes eventos públicos; incluso, hace unos días González le dedicó un romántico mensaje a su amado en las redes sociales:

"Eres mi humano favorito y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible", escribió.

Eiza González y Grigor Dimitrov debutaron como pareja durante el Festival de Cannes 2025. Foto: Instagram oficial.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker. La protagonista de High School Musical y el beisbolista unieron sus vidas en 2023. La boda se realizó en diciembre en Tulum y para julio del 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo. Actualmente, la pareja presume de su amor en las redes sociales y están a la espera de su segundo bebé.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker. Foto: Instagram

Hailee Steinfeld y Josh Allen. La actriz y el mariscal de campo de los Buffalo Bills iniciaron su relación en 2023. Rápidamente se convirtieron en el centro de atención apareciendo en distintos eventos juntos. Para finales del 2024 sorprendieron con la noticia de su compromiso, y en mayo de este año se casaron en completo hermetismo.

Daniela Basso y Raúl Jiménez. La actriz y el futbolista mexicano comenzaron su relación en julio de 2017. Han sido una de las parejas más estables de la farándula mexicana; son padres de dos niños y en febrero de 2025, Jiménez le propuso matrimonio a Basso en un evento público.

La pareja se comprometieron en los Alpes Suizos. Fotos: Instagram.

Lee también Así se escribió la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce