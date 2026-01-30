Pedro Torres Castilla murió este viernes 30 de enero del 2026, entre su legado como productor, están los videos musicales de Luis Miguel que dirigió y que están en la lista de los más populares del cantante.

El creativo y el músico se conocieron en la década de los 80’s gracias a Luis Gallego Sánchez, mejor conocido como Luisito Rey, padre del Sol.

Fue en 1987 cuando se unieron por primera vez en el video de “Yo que no vivo sin tí”; no pasaría mucho para que se juntaran de nuevo en “Cuando calienta el sol”.

Sin embargo los dos proyectos que mayor relevancia que creó esta dupla fueron “La media vuelta”, clip que reunió a mucho del talento nacional más importante y “La Incondicional”.

"Yo creo que sería increíble que tú te vistieras de militar, le rindieras un homenaje al Colegio Militar. Además, estarías ayudando a que hubiera más inscripciones", dijo Pedro en 2018 sobre la aparición de Luis Miguel en el video de "La incondicional.

Lee también: Pedro Torres y Lucía Méndez: la historia de amor que terminó con una fiesta de independencia

Los videos en los que Pedro Torres y Luis Miguel trabajaron juntos:

"No puedo vivir sin ti" (1987): Primer ensayo simple, filmado en una sala.​

(1987): Primer ensayo simple, filmado en una sala.​ "Cuando calienta el sol" (1988): Grabado en Acapulco con estilo reality, sin presencia de Luis Rey.​

(1988): Grabado en Acapulco con estilo reality, sin presencia de Luis Rey.​ "La incondicional" (1989): Producción épica en Heroico Colegio Militar y Base Aérea Santa Lucía, con entrenamiento militar real de Luis Miguel.

(1989): Producción épica en Heroico Colegio Militar y Base Aérea Santa Lucía, con entrenamiento militar real de Luis Miguel. "No sé tú" (1992).​

(1992).​ "La media vuelta" (1994): Incluyó cameos de Juan Gabriel y Katy Jurado.​

(1994): Incluyó cameos de Juan Gabriel y Katy Jurado.​ "El viajero / Que seas feliz" (2004): Últimos trabajos mencionados

El productor y el cantante no solo crearon los videos, si no una amistad que perduró por muchos años, aunque llegó a su final en 2017; la visión de Torres fue la que fracturó su relación con "El Sol", ya que mientras este hacía su serie junto a Netflix, Pedro Torres quería hacer lo propio con su producción.

Lee también: Pedro Torres, el hombre innovador y atrevido de la tv con quien Luis Miguel y Televisa hicieron historia

Al parecer esto no le agradó al cantante, quien se mostró descontento con Pedro y le señaló que no quisiera que existiera un producto no oficial y menos compitiendo con el suyo.

"Él me dijo 'Pedro, yo estoy haciendo mi serie, no me gustaría que se hiciera otra serie'”, contó el productor en 2018 tras señalar que su relación con él era “inexistente”; Torres esperaba poder retomar esa amistad.

Pedro Torres trabajó de la mano de artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Mijares, entre otros.

Lee también: Pedro Torres, Lucía Méndez y Juan Gabriel: La historia detrás de la foto

rad