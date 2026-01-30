Pedro Torres y Lucía Méndez cristalizaron su amor en su hijo Pedro Antonio Torres, la actriz y el productor tuvieron una historia de amor a finales de la década de 1980 y siempre mantuvieron una buena y cercana relación a pesar de la separación que se dio en 1996.

Se conocieron a finales de los 80 cuando Torres, productor de videoclips para Luis Miguel y Juan Gabriel, trabajaba en proyectos publicitarios y televisivos, mientras que Lucía estaba en la cima con telenovelas como "Tú o nadie" y "El extraño retorno de Diana Salazar".

Se complementaron muy bien en lo profesional, Torres se involucró en los videos de Méndez y en el show "Noches de cabaret" que se realizó en "El Patio", un mítico centro de espectáculos que fue demolido recientemente.

Pedro reconoció en diversas entrevistas lo importante que fue Lucía Méndez en su vida, con quien hizo muchas cosas y con quien la relación siempre fue positiva, incluso cuando admitieron que ya no deberían seguir como pareja.

"Con Lucía fue maravillosa la relación, viajamos a Líbano, hicimos mil cosas, era como una gran complicidad profesional, miles de fotos, hicimos Playboy; ha sido una historia muy importante en mi vida", dijo en entrevista con Isabel Lascurain.

Torres admitió que gracias a Lucía mejoró su imagen, pues ella le dio el toque elegante: "Me puso traje, me puso corbata", admitió.

En 1988 nació su hijo Pedro Antonio, quien tuvo como padrino de bautizo al compositor Juan Gabriel.

Lucía Méndez despide a pedro Torres con este mensaje: "Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas".

Cuando se separaron, lo hicieron de manera civilizada y con una celebración el 15 de septiembre, la cual llamaron "la noche de la Independencia", y ahí anunciaron a sus amigos el final de la relación; en ese momentos ya eran amigos.

Pedro Antonio Torres, el hijo de ambos, siguió los pasos de su padre; hace unos días, la cantante compartió que como familia estaban pasando un momento delicado por el deteriorado estado de salud de Pedro Torres, a quien calificó como el gran amor de su vida.

