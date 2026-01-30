El productor Pedro Torres murió a los 72 años, así se dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales, donde se pidió respeto ente este momento delicado y familiar.

El reconocido productor de televisión mexicano, conocido por producir "Big Brother" y diversos videos musicales, originario de Saltillo, Coahuila, enfrentaba un delicado estado de salud a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Fue uno de los productores más influyentes y visionarios de la televisión mexicana, clave para modernizar el entretenimiento en Televisa durante varias décadas.

A través de un comunicado compartido en la cuenta de Instagram del productor, sus hijos, Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, informaron la noticia, destacaron que Pedro Torres se fue en paz, tranquilo y rodeado de su familia.

"Quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia, hijos, esposa, suegra y hermanos, yernos, hermanos, sobrinos, familia extendida y compañeros agradecemos hasta el último momento las muestras de cariño, solidaridad recibidas durante su enfermedad, y solidarios de la mano su familia", se lee.

Lee también: Lucía Méndez habla del difícil momento de salud que vive el productor Pedro Torres: "¡es el amor de mi vida!"

La familia pidió privacidad; se informará más adelante datos sobre una misa en su honor, el funeral será privado.

"Pedimos se les valore la privacidad en esta hora de dolor y sepan que el velorio será en privado.. Pueden honrarlo uniéndose en la intención de las misas que se oficiarán por su eterno descanso y acompañarlo en oración..Agradecemos su cariño, comprensión y respeto".

A través de un comunicado se da a conocer la muerte del productor mexicano Pedro Torres.

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres (1945–2018) fue un productor, creativo y publicista mexicano, se le reconoce sobre todo por transformar los programas de revista y especiales televisivos, dándoles un ritmo más ágil, una estética internacional y una narrativa más cercana al espectáculo global.

Fue productor de "El Noticiero" con Joaquín López-Dóriga durante muchos años, donde introdujo una imagen más moderna y segmentos especiales que elevaron el formato tradicional de noticias.

Fue el cerebro creativo detrás de los especiales de fin de año, aniversarios y programas conmemorativos de Televisa, famosos por su alto nivel de producción.

Produjo durante décadas el programa “Nuestra Casa” y más tarde “La Jugada”, ambos con gran impacto en la audiencia. Responsable de los spots y campañas institucionales más recordadas de Televisa, especialmente en los años 80, 90 y 2000.

En el terreno musical produjo "Solo", de Emmanuel; "Cuando calienta el sol", "La incondicional" (1989), "No sé tú" (1992), "Contigo en la distancia" (1992), "La media vuelta" (1994), "El viajero" (2004), "Que seas feliz" (2004), de Luis Miguel y "Azul" (2001) de Cristian Castro​, entre otros.

Pedro Torres fue uno de los productores más influyentes y visionarios de la televisión mexicana. Foto:Archivo.

Lee también: Lucía Méndez recuerda por qué cortó a Luis Miguel: "era bello, pero muy chavito"

Impulsó el uso de tecnología avanzada, edición dinámica y lenguaje visual cinematográfico en televisión abierta, algo poco común en su época; fue pionero en mezclar información, espectáculo y mercadotecnia, creando un estilo que luego se volvió estándar en la televisión mexicana.

Pedro Torres no solo producía programas, creaba conceptos, tenía una visión publicitaria muy clara, lo que lo convirtió en uno de los hombres de mayor confianza dentro de Televisa. Muchos de los formatos actuales de revista, noticieros “espectacularizados” y eventos televisivos especiales siguen el molde que él ayudó a construir.

Fue padre de Paola Torres, conductora y actriz, con quien mantuvo una relación cercana, su vida privada la llevó en discreción, evitó protagonismo mediático a pesar de su enorme influencia detrás de cámaras.

Enfrentó problemas de salud en sus últimos años, que lo llevaron a retirarse paulatinamente de la televisión, hace poco se supo que padecía esclerosis lateral amiotrófica; una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que destruye las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.

Pedro Torres será recordado como el productor que cambió la forma de hacer televisión en México, un estratega creativo que entendía el poder de la imagen, el ritmo y la emoción. Su huella sigue viva en los formatos actuales y en la estética televisiva que hoy se da por sentada.

Pedro Torres desarrolló una carrera prolífica desde los años 70, con proyectos en cortometrajes, publicidad, videoclips, realities y series, ordenados cronológicamente por año de estreno o producción principal.

Los proyectos de Pedro Torres

1970s : Graduación London International Film School; cortometrajes iniciales; publicidad (15 años, clientes como Pedro Domecq, Ford).

: Graduación London International Film School; cortometrajes iniciales; publicidad (15 años, clientes como Pedro Domecq, Ford). 1988 : Luis Miguel - "Cuando calienta el sol" (videoclip); "La incondicional" (videoclip).

: Luis Miguel - "Cuando calienta el sol" (videoclip); "La incondicional" (videoclip). 1989 : Luis Miguel - "La incondicional" (confirmado) y otros iniciales.​

: Luis Miguel - "La incondicional" (confirmado) y otros iniciales.​ 1992 : Luis Miguel - "No sé tú" (videoclip).​

: Luis Miguel - "No sé tú" (videoclip).​ 1994 : Luis Miguel - "La media vuelta" (videoclip, con Juan Gabriel, Katy Jurado).​

: Luis Miguel - "La media vuelta" (videoclip, con Juan Gabriel, Katy Jurado).​ 2001 : Cristian Castro - "Azul" (videoclip).​

: Cristian Castro - "Azul" (videoclip).​ 2002-2005 : Big Brother VIP México (230 episodios).​

: Big Brother VIP México (230 episodios).​ 2002-2015 : Big Brother México (372 episodios).​

: Big Brother México (372 episodios).​ 2006 : Vas o no vas; El bar provoca.​

: Vas o no vas; El bar provoca.​ 2007 : De por vida.​

: De por vida.​ 2008 : Amantes del café; Taxicash; Mujeres asesinas (inicio).​

: Amantes del café; Taxicash; Mujeres asesinas (inicio).​ 2009 : Mujeres asesinas (temporada completa, 13 episodios); Tiempo final (13 episodios).

: Mujeres asesinas (temporada completa, 13 episodios); Tiempo final (13 episodios). 2010 : Estrellas del Bicentenario (cortometraje TV).​

: Estrellas del Bicentenario (cortometraje TV).​ 2011 : El encanto del águila. Dramatización detallada sobre los eventos históricos durante la época de la Revolución en México

: El encanto del águila. Dramatización detallada sobre los eventos históricos durante la época de la Revolución en México 2012-2013 : Corona de lágrimas (secuencia apertura); Gossip Girl: Acapulco (25 episodios).​

: Corona de lágrimas (secuencia apertura); Gossip Girl: Acapulco (25 episodios).​ 2014 : Lucía Méndez - "Cuore di Pietra" (videoclip).​

: Lucía Méndez - "Cuore di Pietra" (videoclip).​ Otros no fechados con precisión: Fear Factor (MX), Yo sí voy, México Next Model, El encanto del águila, El viajero/Que seas feliz (Luis Miguel 2004), campañas Converse.

rad