Lucía Méndez se despidió de su exesposo y padre de su hijo Pedro Torres, a través de redes sociales la actriz y cantante compartió un emotivo mensaje en el que destacó que el productor le dio el regalo más grande su su vida, su hijo.

La cantante y el productor mantuvieron un romance a finales de la década de 1980, Lucía ha admitido que Pedro es el amor de su vida, y que a pesar de la separación que ocurrió en 1996, la relación entre ambos siempre fue cercana y familiar.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", se lee.

Lucía Méndez y Pedro Torres se enamoraron profundamente y tuvieron un hijo.

Méndez se enamoró de la simpatía de Pedro, lo admiraba, venía de tener un romance con Luis Miguel, sin embargo deseaba estar con el productor, así que ella dio el primer paso; lo animó a bajar de peso y a mejorar su imagen, algo que el propio Pedro aplaudió.

"Me puso traje, me puso corbata... con Lucía fue maravillosa la relación", comentó en su momento.

Lucía acompañó a Pedro siempre y también en la etapa final de su vida, cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y letal que afecta a las motoneuronas, provocando parálisis muscular y afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

Hace unos días, Lucía compartió que su hijo Pedro Antonio estaba afectado por el estado de salud de su papá, a quien ella calificó como el amor de su vida.

