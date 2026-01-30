Más Información

El domingo 12 de marzo de 1989 una foto de Lucía Méndez junto a , su hijo Pedro Antonio y el compositor y cantante Juan Gabriel aparecieron en las páginas de EL UNIVERSAL, se trataba del bautizo del menor que se realizó días antes en la Iglesia de Nuestro Señor de la Resurrección en Bosques de las Lomas.

El padrino de Pedro Antonio fue el compositor y cantante Juan Gabriel y la súper chic Patricia Ortiz Monasterio de Riestra; entre los invitados estuvieron varios famosos como Silvia Pinal, Ricardo Rocha Claudia Isla, Emmanuel, Luis de llano, Anel Noreña, José José, Gloria Calzada, Irma Serrano, Erika Buenfil y el empresario Miguel Alemán Magnani.

La nota de la época mencionó que entre la concurrencia destacaba la abuelita de Juan Gabriel; el cantante aparece en varias instantáneas cargando al pequeño Pedro Antonio que nació en 1988 por cesárea.

Días antes, cuando se realizó la ceremonia, se informó que ni Juan Gabriel ni Lucía Méndez deseaban multitudes en el acto religioso; tampoco entraron fotógrafos de medios impresos porque Pedro Torres tenía la exclusiva del primer videobautizo.

Pedro Torres y Lucía Méndez comparten miradas en el bautizo de su hijo Pedro Antonio; Juan Gabriel fue el padrino. Fototeca EL UNIVERSAL.
Pedro Torres y Lucía Méndez comparten miradas en el bautizo de su hijo Pedro Antonio; Juan Gabriel fue el padrino. Fototeca EL UNIVERSAL.

El 10 de octubre de 1988 nació Pedro Antonio Torres Méndez hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, nació un mes antes de lo esperado, y la noticia llenó de felicidad a la actriz y cantante, mientras que el padre, Pedro Torres, vivió la experiencia lleno de nervios.

"Tengo un hijo y agradezco a Dios que gocemos de cabal salud; no tengo palabras para expresar mi emoción de madre", dijo en su momento a EL UNIVERSAL.

Lucía Méndez y Pedro Torres Castilla, con su primogénito Pedro Antonio. Hemeroteca EL UNIVERSAL.
Lucía Méndez y Pedro Torres Castilla, con su primogénito Pedro Antonio. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

