Catherine O’Hara falleció este viernes, 30 de enero a los 71 años. La partida de la actriz causó la reacción de diversas celebridades, entre ellas Michael Bublé, quien destacó por sus emotivas palabras, recordando a la actriz como ‘una auténtica embajadora de Canadá’.

El cantante compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales, resaltando las cualidades de la también comediante, conocida por sus icónicos papeles en “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”.

“No solo fue una artista, actriz y comediante legendaria. Fue una embajadora de Canadá en el sentido más auténtico: brillante, intrépida, profundamente original y llena de humanidad. Hizo reír al mundo, pero también hizo que la gente se sintiera reconocida”, escribió Bublé.

El cantante agregó que Catherine lo inspiró como artista, enseñándole lo que significa representar a un país mediante su trabajo, sin perder la calidez ni la humildad, incluso ante la fama y el talento. También expresó su apoyo a la familia de O’Hara: “Si estás de luto por esta pérdida, no estás solo. Todos compartimos un poco de esta tristeza”.

Entre otras celebridades que compartieron su sentir, Macaulay Culkin recordó a la mujer que interpretó a su madre en el clásico navideño “Mi pobre angelito”:

“Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, escribió el actor.

Por su parte, Pedro Pascal, quien trabajó con Catherine en “Robot Salvaje” hace apenas dos años, compartió una fotografía abrazándola y escribió:

“Oh, qué bien estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo; este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre. La única y ÚNICA Catherine O’Hara”, señaló Pascal, conocido por su papel de Joel en The Last of Us.