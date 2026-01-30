Más Información

La actriz Catherine O'Hara, recordada por su actuación en ", como mamá del actor Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, falleció a la edad de 71 años, según reporta TMZ.

O'Hara, nacida en Canadá, murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, CAA.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de "Home Alone", y brilló como Moira Rose en 80 episodios de "Schitt's Creek". ​Destacan sus roles en los mockumentaries "Best in Show" (2000) y "A Mighty Wind" (2003), además de "Beetlejuice" (1988) y su secuela "Beetlejuice Beetlejuice".​

La actriz Catherine O'Hara en escena de la película "Mi pobre angelito", 1990.
La actriz Catherine O'Hara en escena de la película "Mi pobre angelito", 1990.

Su último proyecto fue la serie "The Studio" de Apple TV+ junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy; previamente ganó dos Emmys: uno en 2020 por "Schitt's Creek" y otro en 1982 como guionista de SCTV Network 90.​

Nació en Toronto como la sexta de siete hermanos, conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch durante el rodaje de "Beetlejuice" en 1988; se casaron en 1992 y tienen dos hijos, Matthew y Luke.

La carrera de O’Hara comenzó en Second City en Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en un colaborador de toda la vida y su coprotagonista en “Schitt’s Creek”.

El giro dramático de O'Hara en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.

En diciembre de 2023, Catherine O'Hara acompañó a Macaulay Culkin a develar su estrella en el Paseo de la Falla de Hollywood;​la última vez que fue vista públicamente por paparazzi fue en el aeropuerto LAX en febrero de 2024, cuando le preguntaron por el rol por el que quería ser recordada.

*Con información de EFE.

