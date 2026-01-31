Catherine O'Hara no ha dejado de recibir palabras de amor por parte del gremio artístico que la conoció y trabajó con ella, la muerte de la actriz de 71 años sorprendió a sus amigos y conocidos, murió tras tener una crisis de salud que la llevó al hospital.

Diana Rein, quien interpretó al personaje de Sondra McCallister en la película "Mi pobre angelito" (Home Alone), en 1990, dedicó unas conmovedoras palabras a la actriz, Sondra es una de las primas de Kevin McCallister, hija de Rob y Georgette McCallister.

En su mensaje destacó lo dulce que era y cómo la tranquilizó en set de filmación cuando ella estaba tan nerviosa, pues apenas tenía 11 años.

"Descansa en paz Catherine. Esto es definitivamente duro. Yo era una niña nerviosa de 11 años caminando hacia mi primer set de película y Catherine supo cómo tranquilizarme. ¿No puedes ver cómo ella está radiante de alegría en estas fotos? Tan amable, cariñoso, dulce y excepcional", se lee.

En los créditos de la película de 1990 y su secuela de 1992, aparece bajo su nombre de nacimiento, Daiana Campeanu; también repitió el papel de Sondra en "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", en 1992.

Diana Rein, que actualmente se desempeña como cantante, se sinceró al decir que extrañaría a la actriz y que la foto en la que ambas aparecen bizcas, es una de sus imágenes favoritas de la vida.

"Tengo tan buenos recuerdos y la extrañaré. Esa foto bizca de ella y yo es una de mis fotos favoritas de todos los tiempos", escribió, y acompañó su publicación con una serie de fotos inéditas de las filmaciones de "Mi pobre angelito".

Macaulay Culkin, el protagonista de "Mi pobre angelito" se despidió de la actriz, quien interpretó a su madre en el exitoso filme navideño.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego".

Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años y la despiden con nostálgicas fotos de "Mi pobre angelito". Foto: Instagram dianarein

La actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles. Los paramédicos habrían llegado a la casa de la estrella en el lujoso vecindario de Brentwood tras una llamada de emergencia, y la transportaron en estado "grave" a un centro médico en donde falleció, detalló el medio de comunicación.

O'Hara desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio".

