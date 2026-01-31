Unas de las escenas de baile más recordadas del cine fue durante una cena en la casa de los Deetz, los invitados comienzan a cantar y a bailar contra su voluntad al ritmo de "Day-O" (The Banana Boat Song) de Harry Belafonte. Lo que parecía una velada tranquila se transforma en un número musical absurdo, incómodo y brillante que ayudó a definir el tono único de "Beetlejuice", dirigida por Tim Burton.

Detrás de esa secuencia hay un detalle poco conocido, gran parte de los movimientos físicos que vemos en pantalla no estaban coreografiados. Catherine O'Hara, en su papel de Delia Deetz, aportó gestos, espasmos, miradas de terror y movimientos corporales que nacieron directamente en el set, como una respuesta instintiva a la indicación de que su personaje estaba “poseído”.

En entrevistas con "Entertainment Weekly", la actriz recordó que el rodaje fue un desafío técnico y actoral al mismo tiempo. Debían coordinar los movimientos cómicos con efectos prácticos que ocurrían en vivo sobre la mesa: un miembro del equipo, oculto debajo, manipulaba un guante con camarones que “atacaban” los rostros de los actores mientras ellos intentaban mantener la expresión de sorpresa y desconcierto.

La actriz explicó que la indicación principal era clara: sus cuerpos ya no les pertenecían. A partir de eso, cada intérprete reaccionó desde su personaje. En el caso de Delia, O’Hara optó por movimientos rígidos, torpes y exageradamente elegantes al mismo tiempo, reforzando el perfil excéntrico del personaje sin perder el efecto cómico.

Por qué Lydia Deetz no fue poseída en la cena

La elección de “Day-O” fue clave para que la escena funcionara. El calipso alegre y festivo contrastaba con la incomodidad de la situación y con la estética gótica de la película. Esa mezcla entre lo festivo y lo perturbador fue uno de los sellos de la dirección de Burton y terminó convirtiendo la secuencia en uno de los momentos más celebrados por el público desde el estreno en 1988.

Catherine ha comentado que, durante la filmación, no sabían si el número musical funcionaría. Fue hasta las primeras proyecciones con audiencia cuando notaron que la gente aplaudía al terminar la escena, entendiendo que habían creado un momento que trascendía la trama y se quedaba en la cultura popular.

En esa misma secuencia aparece Winona Ryder como Lydia Deetz, aunque su personaje no es poseído. Según explicó la actriz, esto respondía a dos razones: dentro de la historia, los fantasmas simpatizan con Lydia; fuera de ella, Ryder era menor de edad durante el rodaje y sus horas de trabajo estaban limitadas, lo que redujo su participación activa en la coreografía.

Este detalle técnico ayudó a reforzar el contraste entre Lydia y el resto de los personajes, mientras Delia, interpretada por O’Hara, se convertía en el centro visual del número musical.

Treinta y seis años después, esa escena sigue siendo una de las más recordadas del filme y una referencia constante cuando se habla de la creatividad detrás de la película.

En "Beetlejuice", O’Hara regresó al papel de Delia Deetz y la producción incluyó guiños visuales y tonales a aquella cena de 1988.

Catherine O’Hara falleció este 30 de enero de 2026 a los 71 años, según confirmaron sus representantes. La actriz, nacida en Toronto en 1954, dejó una trayectoria de más de cinco décadas en cine y televisión con personajes que se volvieron parte de la cultura popular, desde Delia Deetz en "Beetlejuice" hasta Kate McCallister en "Home Alone" y Moira Rose en "Schitt’s Creek". Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke.

