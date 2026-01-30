Catherine O’Hara, la actriz detrás de clásicos como “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”, presentó dificultad para respirar en sus últimas horas, según un audio del 911.

La intérprete sufrió una emergencia médica en su residencia de Brentwood, California, durante la madrugada del viernes 30 de enero. Los paramédicos llegaron alrededor de las 5 a. m. y la trasladaron de urgencia al hospital en estado "grave".

Horas más tarde, Creative Artists Agency anunció su fallecimiento a los 71 años, atribuyéndolo a una “breve enfermedad”.

Amigos y colegas del medio han compartido mensajes de pésame en redes sociales.

Una carrera activa hasta sus últimos días

Catherine había planeado participar en la segunda temporada de “The Studio”, de Seth Rogen, pero el proyecto se adaptó para que su personaje no apareciera debido a asuntos personales, informó The Sun.

Le sobreviven su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de “Beetlejuice”, y sus hijos, Matthew y Luke.

Su legado en el cine

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie "Schitt's Creek".

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en "Double Negative" (1980).

Tras varios papeles en televisión, O'Hara conquistó al público son su rol en el "Bettlejuice" de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretado por Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia "Mi pobre angelito" que disparó la carrera del entonces actor infantil.

*Con información de AFP.