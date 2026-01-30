Aunque el 2026 apenas comienza, ya empiezan a surgir las sorpresas musicales. Grupo Intocable anunció que ofrecerá un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la banda, donde adelantaron que este año emprenderán una gira con distintas fechas en el país. La presentación en la capital mexicana formará parte de ese recorrido por territorio nacional.

¿Cuándo será el concierto de Grupo Intocable en el Zócalo?

El espectáculo está programado para la noche del 15 de septiembre, sería como parte de los conciertos gratuitos que tradicionalmente se llevan a cabo en la Plaza de la Constitución para conmemorar el inicio de la Independencia de México.

De acuerdo con lo informado por los intérpretes de "Fuerte no soy", la presentación se realizaría la misma noche en que se lleve a cabo el Grito de Independencia, encabezado desde Palacio Nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado oficialmente el evento.

¿Qué otras ciudades de México visitará Grupo Intocable?

Además de su presentación en el Zócalo, la agrupación confirmó que su gira incluirá varias ciudades del país. Estas son las fechas anunciadas en México:

11 de abril de 2026: Monterrey, Nuevo León – Nido de los Tigres

16 de mayo de 2026: Ciudad de México – Plaza de Toros

23 de mayo de 2026: Guadalajara, Jalisco – Plaza de Toros

29 de mayo de 2026: Mexicali, Baja California – Plaza de Toros

30 de mayo de 2026: Tijuana, Baja California – Plaza de Toros

15 de septiembre de 2026: Ciudad de México – Zócalo

25 de septiembre de 2026: Toluca, Estado de México – Estadio Toluca

4 de octubre de 2026: Querétaro, Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

11 de octubre de 2026: León, Guanajuato – La Velaria

7 de noviembre de 2026: Monterrey, Nuevo León – Estadio Banorte

