Por años, el nombre deha sido asociado más al escándalo que a la música. Declaraciones antisemitas, ataques públicos y hasta la venta de camisetas con simbología nazi colocaron al rapero en el centro de una conversación incómoda.

Ahora, el propio West intenta redimirse y a unos días de sus conciertos en México, decidió disculparse públicamente con la comunidad judía.

A través de una carta publicada en el diario "The Wall Street Journal", el artista de 48 años reconoció el daño que sus palabras y conducta han dejado, además de hablar sobre sus problemas de salud mental.

Según explica, hace 25 años sufrió un accidente automovilístico que le provocó una fractura de mandíbula y una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro, la cual no fue tratada correctamente sino hasta 2023, cuando le diagnosticaron trastorno bipolar tipo 1.

“Cuando estás en manía, no crees que estés enfermo. Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo”, escribió. “Cuando te etiquetan de ‘loco’, sientes que no puedes aportar nada significativo al mundo. Es fácil que la gente se ría de ello, cuando se trata de una enfermedad muy grave y debilitante”.

Bajo este contexto, el rapero explico que se perdió, perdió todo contacto con la realidad y tomó decisiones que hoy lamenta.

"Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Traté a algunas de las personas que más quiero de la peor manera. En ese estado de fractura, me incliné por el símbolo más destructivo que encontré: la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella", agregó.

Además de disculparse, West también se comprometió a un cambio y, dejó claro, no comulga con las ideas antisemitas:

“No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío. Lamento y me siento profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la responsabilidad, el tratamiento y un cambio significativo. Sin embargo, esto no justifica lo que hice”.

La disculpa también estuvo dirigida a la comunidad afroamericana, a la que calificó como la base de su identidad personal y artística.

“A la comunidad negra, que me sostuvo en los altibajos y en los momentos más oscuros. Es, sin duda, la base de mi ser. Lamento mucho haberlos decepcionado".

En el texto, el también productor reveló que a inicios de 2025 atravesó un episodio maníaco que, según sus palabras, destruyó gran parte de su vida personal y profesional. Tras tocar fondo, tomo la decisión de buscar ayuda médica y actualmente se encuentra bajo tratamiento que, espera, lo devuelva al camino a casa.

"No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Ye se disculpa por declaraciones antisemitas. Meses atrás ofreció disculpas por amenazar a los judíos, pero posteriormente sacó a la venta la polémica camiseta con esvásticas y lanzó "Heil Hitler", lo que le valió se vetado de varios países.

