La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

¿El horario del concierto de , programado para el sábado 31 de enero, sufrirá cambios?. Hasta el momento se desconoce se desconoce, pero el hecho es que de acuerdo a la política de la , no puede haber dos eventos masivos en paralelo y cercanos entre sí.

Y eso pasaría la próxima semana, cuando el 31 de enero, a las 20:00 horas, West ofrezca se segundo recital en la Plaza de Toros México, al sur de la Ciudad; mientras que en el estadio de futbol que está a un lado, se disputará a las 21:00 horas un partido del equipo América de la liga profesional.

El antecedente cercano ocurrió en noviembre de 2024, cuando las autoridades de la alcaldía clausuraron las instalaciones de los inmuebles por realizar eventos masivos en simultáneo: un partido de futbol y con concierto relacionado con la película “Coco”.

“Es por el bienestar de los vecinos”, dijo en esa ocasión Luis Mendoza, alcalde de la demarcación, argumentando cuestiones de protección civil y seguridad.

Ahora, en un encuentro con la prensa, Mendoza reiteró que no se pueden empalmar eventos masivos.

“Siempre vamos a mantener todo lo que tenga que ver con orden y seguridad”, apuntó.

Negó que algún evento vaya a ser cancelado, pero indicó que no todo depende de la autoridad.

“Todavía no hay nada seguro porque no depende de mí, depende de temas de hasta horarios de televisión, de la Federación (de futbol), del concierto, entonces próximamente daré información.

“Lo más viable es lo que resulte mejor para los vecinos, no puedo asegurar cómo va a ser, pero lo que siempre pongo sobre la mesa es el bienestar de los vecinos y sin duda de los visitantes. Orden y seguridad, esa es la estrategia”, subrayó Mendoza.

