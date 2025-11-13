Más Información

A pocos días de su regreso a Latinoamérica, volvió a generar polémica. Las autoridades de São Paulo, Brasil cancelaron su concierto del 29 de noviembre en el Autódromo de Interlagos, parte de su gira Ye Live, y le prohibieron actuar en espacios públicos por presunta apología al .

El alcalde Ricardo Nunes explicó que en ningún recinto municipal se permitirá que alguien incite a ideologías extremistas “toque o cante una sola palabra”, según reportó CNN Brasil.

Además, señaló que su administración tomará todas las medidas necesarias para impedir que artistas que promuevan discursos de odio se presenten en la ciudad. “No lo aceptamos y haremos todo lo necesario para garantizar que quien haga apología del nazismo no tenga ningún tipo de actividad en la ciudad de São Paulo”, concluyó.

Poster del concierto de Kanye West en CDMX. Foto: Redes Sociales
Poster del concierto de Kanye West en CDMX. Foto: Redes Sociales

Ye podría ser arrestado

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado emitió una advertencia a Ye, como también se le conoce al cantante, señalando que podría enfrentar prisión si interpreta su tema “Heil Hitler”, lanzado este año y retirado de varias plataformas digitales.

De acuerdo con TMZ, la concejala Cris Monteiro lidera la acción política contra el artista, mientras que la fiscal Ana Beatriz Pereira de Souza Frontini emitió una resolución que prohíbe el uso de camisetas con esvásticas o cualquier símbolo nazi.

La Fiscalía también advirtió que West podría enfrentar cargos por racismo y daños morales colectivos, y los promotores: Guilherme Cavalcante y Jean Fabrício Ramos también tendrían consecuencias.

Según el portal, el rapero estaría buscando un nuevo recinto para llevar a cabo su presentación.

La respuesta de producción

En un comunicado oficial, la producción del evento aseguró haber sido sorprendida por la revocación unilateral del permiso de uso del Autódromo, notificada el 8 de octubre de 2025. “Reafirmamos nuestro compromiso con el público y con la realización de un evento a la altura de las expectativas de los fans. La información oficial se publicará exclusivamente a través de nuestros canales de comunicación”, indicó el equipo.

La visita de Kanye West, ahora suspendida y envuelta en incertidumbre para los fanáticos que alcanzaron a comprar boletos, marcaría su regreso a Brasil después de 14 años, tras su última actuación en el Festival SWU en 2011.

El rapero tiene previsto presentarse en México en febrero de 2026 como parte de su gira Ye Live.

