Más Información

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

encendió Tokio este fin de semana con una presentación que reunió a dos invitados inesperados: y Stormi Webster, la hija que el texano comparte con .

Scott se presentó la noche del sábado en el Belluna Dome de Tokorozawa. En redes sociales circula el momento en el que la pequeña Stormi desata los gritos del público al cantar su parte en “Thank God”, tema incluido en el álbum Utopia.

La niña apareció con una coleta de rastas azules y un abrigo afelpado y, posteriormente, brincó junto a su padre animando a los asistentes desde un trampolín cuadrado colocado en el escenario.

La sorpresa continuó cuando comenzó a sonar “Can’t Tell Me Nothing” de Kanye West. En un instante, el artista se quitó la máscara y mostró su rostro al público, generando nuevas reacciones eufóricas. Junto a Travis interpretaron “Through the Wire”, del álbum debut de Kanye como solista, y antes de comenzar se rieron juntos y se abrazaron.

Lee también:

Kanye, ex de Kim Kardashian, también tuvo su momento en solitario al presentar “Runaway”, “Stronger” y “All of the Lights”, tema que grabó en colaboración con Rihanna y Kid Cudi.

Este fin de semana, Travis tiene diversos eventos en Japón. De acuerdo con medios internacionales, también está activa una tienda pop-up de su marca Cactus Jack, además de un evento para celebrar el lanzamiento de su nuevo tenis.

Travis continúa viajando con su Circus Maximus Tour, que lo ha llevado a África, India, China, Corea y próximamente a Abu Dabi. La gira promociona el álbum Utopía y es producida por Live Nation.

Lee también:

Estas fechas son el broche de oro de una serie de presentaciones iniciadas en octubre de 2023, con 76 conciertos que recaudaron más de 209 millones de dólares, convirtiéndola en la gira de rap más taquillera de la historia. El repertorio incluye temas como “HYAENA”, “Dumbo”, “Modern Jam”, “Mamacita”, “Praise God” y “Carnival”.

Mientras tanto, Ye, como también se le conoce a Kanye West, anunció esta semana que tocará en la Plaza de Toros de la Ciudad de México tras 17 años de ausencia. El concierto tendrá lugar el 30 de enero de 2026.

Lee también:

*Con información de Billboard.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]