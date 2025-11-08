Travis Scott encendió Tokio este fin de semana con una presentación que reunió a dos invitados inesperados: Kanye West y Stormi Webster, la hija que el texano comparte con Kylie Jenner.

Scott se presentó la noche del sábado en el Belluna Dome de Tokorozawa. En redes sociales circula el momento en el que la pequeña Stormi desata los gritos del público al cantar su parte en “Thank God”, tema incluido en el álbum Utopia.

La niña apareció con una coleta de rastas azules y un abrigo afelpado y, posteriormente, brincó junto a su padre animando a los asistentes desde un trampolín cuadrado colocado en el escenario.

La sorpresa continuó cuando comenzó a sonar “Can’t Tell Me Nothing” de Kanye West. En un instante, el artista se quitó la máscara y mostró su rostro al público, generando nuevas reacciones eufóricas. Junto a Travis interpretaron “Through the Wire”, del álbum debut de Kanye como solista, y antes de comenzar se rieron juntos y se abrazaron.

Kanye, ex de Kim Kardashian, también tuvo su momento en solitario al presentar “Runaway”, “Stronger” y “All of the Lights”, tema que grabó en colaboración con Rihanna y Kid Cudi.

Kanye West w/ Travis Scott



Runaway

Stronger

All of the Lights pic.twitter.com/7WH21dLpDP — アンダー (@under_1216) November 8, 2025

Este fin de semana, Travis tiene diversos eventos en Japón. De acuerdo con medios internacionales, también está activa una tienda pop-up de su marca Cactus Jack, además de un evento para celebrar el lanzamiento de su nuevo tenis.

Travis continúa viajando con su Circus Maximus Tour, que lo ha llevado a África, India, China, Corea y próximamente a Abu Dabi. La gira promociona el álbum Utopía y es producida por Live Nation.

Estas fechas son el broche de oro de una serie de presentaciones iniciadas en octubre de 2023, con 76 conciertos que recaudaron más de 209 millones de dólares, convirtiéndola en la gira de rap más taquillera de la historia. El repertorio incluye temas como “HYAENA”, “Dumbo”, “Modern Jam”, “Mamacita”, “Praise God” y “Carnival”.

Mientras tanto, Ye, como también se le conoce a Kanye West, anunció esta semana que tocará en la Plaza de Toros de la Ciudad de México tras 17 años de ausencia. El concierto tendrá lugar el 30 de enero de 2026.

*Con información de Billboard.