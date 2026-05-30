La policía de París informó que detuvo a 45 personas después de que la violencia interrumpiera las celebraciones a última hora del sábado por la segunda conquista del título de la Liga de Campeones del Paris Saint-Germain y de que un grupo intentara asaltar una comisaría en la capital francesa.

Sin embargo, el balance fue posteriormente ampliado de forma significativa por el Ministerio del Interior alcanzando el número de proximadamente 416 detenciones en toda Francia, con 283 en total en la ciudad de París, casi seis veces lo informado por la policía.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final en Budapest, Hungría, donde el PSG venció al Arsenal en una dramática final decidida en penales.

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Decenas de aficionados marcharon por las avenidas cerca del Arco del Triunfo, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20 mil personas se congregaron en los Campos Elíseos, mientras la policía trabajaba para contener a la multitud.

Aficionados del PSG circulan en moto frente a policías antidisturbios en París, tras ganar la final de la Liga de Campeones (30/05/2026). Foto: AFP

De acuerdo con la Prefectura de Policía de París, se produjeron altercados en distintos puntos de la ciudad, con vandalismo, incendios de vehículos y daños a comercios, además de un intento de asalto a una comisaría en el acomodado distrito 8, que fue dispersado por las fuerzas del orden.

Añadió que, para las 10 de la noche, 45 personas habían sido puestas bajo custodia.

Balance ampliado del Ministerio del Interior

Sin embargo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, elevó posteriormente el balance y anunció que un total de 416 personas fueron detenidas en todo el país, de las cuales 283 fueron en París. Además, informó de que siete agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los hechos de “absolutamente inaceptables”.

El ministro también señaló que se registraron altercados y pillajes en unas quince ciudades francesas, entre ellas Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, aunque París fue el principal foco de violencia. En paralelo, las autoridades destacaron el despliegue de seguridad de 22 mil policías y gendarmes en todo el país, incluidos 8 mil en París y su área metropolitana, para prevenir episodios como los ocurridos tras el título de 2025.

Policía de París fue desplegada por toda la capital tras los incidentes violentos de los aficionados del PSG (30/05/2026). Foto: AP

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La principal vía de circunvalación que rodea la capital fue bloqueada brevemente por una multitud antes de que la policía la dispersara. La policía también informó que una panadería y un restaurante sufrieron daños.

Los agentes también contuvieron a unas mil personas reunidas cerca del estadio del PSG en el 16º distrito y retiraron barricadas hechas con bicicletas.

Celebraciones oficiales pese a los disturbios

A pesar de los disturbios, el Gobierno confirmó que las celebraciones oficiales previstas para este domingo en el Campo de Marte seguirán adelante. Se espera la presencia de unas 90 mil personas a los pies de la Torre Eiffel, dentro de un perímetro de seguridad con controles de acceso, durante el homenaje al equipo campeón.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este domingo en el Palacio del Elíseo a los jugadores del Paris Saint-Germain y al cuerpo técnico liderado por el entrenador español Luis Enrique. Posteriormente, Macron ofrecerá una declaración pública sobre el título europeo del club, que supone su segunda Liga de Campeones consecutiva tras imponerse al Arsenal en la final disputada en Budapest.

Un ciudadano manipula un objeto cerca de una bicicleta en llamas durante las celebraciones del PSG en París tras la final de la Liga de Campeones (30/05/2026). Foto: AFP

En mayo del año pasado, tras el primer título del PSG, cuando 201 personas resultaron heridas en la capital francesa, cuatro de ellas de gravedad, y la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia, París estaba en máxima alerta, con 8 mil agentes desplegados por toda la ciudad.

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