La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron este sábado la investidura del conservador Peter Magyar como nuevo primer ministro de Hungría, que pone fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

"En este Día de Europa, nuestros corazones están en Budapest. La esperanza y la promesa de renovación son una señal poderosa en estos tiempos difíciles. Tenemos por delante una labor importante. Por Hungría y por Europa, avanzamos juntos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales felicitando al nuevo líder húngaro.

Costa también hizo hincapié en la "feliz coincidencia" de que la investidura haya coincidido con la celebración del Día de Europa "cuando celebramos los logros de la cooperación y la unidad de la UE".

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El portugués añadió que esta deseando "trabajar estrechamente" con Magyar en el Consejo Europeo.

Magyar juró el cargo este sábado después de haber sido elegido nuevo jefe de gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento, con un programa centrado desmantelar el sistema de Orbán, restaurar las buenas relaciones con la Unión Europea y luchar contra la corrupción.

En esta jornada la Cámara húngara volvió además a izar la bandera de la Unión Europea, retirada por el anterior presidente del hemiciclo, miembro de Fidesz, la formación de Orbán.