Más Información

Sujeto armado irrumpe en el Instituto Cultural Mexicano de Washington; huía de la policía

Sujeto armado irrumpe en el Instituto Cultural Mexicano de Washington; huía de la policía

Chivas logra la hazaña y clasifica a semifinales tras empatar con Tigres en el marcador global

Chivas logra la hazaña y clasifica a semifinales tras empatar con Tigres en el marcador global

Ajustes al calendario escolar debe respetar derechos de alumnos y docentes: SNTE; propone adelantar inicio de ciclo 2026-2027

Ajustes al calendario escolar debe respetar derechos de alumnos y docentes: SNTE; propone adelantar inicio de ciclo 2026-2027

Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas; hay siete detenidos

Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas; hay siete detenidos

PRI condena "represión" a campesinos en Zacatecas; "valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido"

PRI condena "represión" a campesinos en Zacatecas; "valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido"

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Piden justicia para Sergio Daniel, joven boxeador asesinado en Sonora; madre busca ser escuchada por Sheinbaum

Piden justicia para Sergio Daniel, joven boxeador asesinado en Sonora; madre busca ser escuchada por Sheinbaum

Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso; todavía piensan que México inició cuando llegó Hernán Cortés, dice

Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso; todavía piensan que México inició cuando llegó Hernán Cortés, dice

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

Avistan a 5 ajolotes del altiplano en el Lago Tláhuac-Xico; autoridades los pone bajo protección especial

Avistan a 5 ajolotes del altiplano en el Lago Tláhuac-Xico; autoridades los pone bajo protección especial

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Morena denuncia intento de feminicidio contra Delia Aurora Hernández, su candidata en Coahuila; agresores usaron bates y fierros

Morena denuncia intento de feminicidio contra Delia Aurora Hernández, su candidata en Coahuila; agresores usaron bates y fierros

La presidenta de la Comisión Europea, , y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebraron este sábado la investidura del conservador Peter Magyar como nuevo primer ministro de Hungría, que pone fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista .

"En este , nuestros corazones están en Budapest. La esperanza y la promesa de renovación son una señal poderosa en estos tiempos difíciles. Tenemos por delante una labor importante. Por y por Europa, avanzamos juntos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales felicitando al nuevo líder húngaro.

Costa también hizo hincapié en la "feliz coincidencia" de que la investidura haya coincidido con la celebración del Día de Europa "cuando celebramos los logros de la cooperación y la unidad de la UE".

Lee también

El portugués añadió que esta deseando "trabajar estrechamente" con Magyar en el .

Magyar juró el cargo este sábado después de haber sido elegido nuevo jefe de gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento, con un programa centrado desmantelar el sistema de Orbán, restaurar las buenas relaciones con la y luchar contra la corrupción.

En esta jornada la Cámara húngara volvió además a izar la bandera de la Unión Europea, retirada por el anterior presidente del hemiciclo, miembro de Fidesz, la formación de Orbán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla. Foto: Especial / BBVA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta. Foto: Hugo Salvador El Universal

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

Día de las Madres. Foto: iStock/ Choreograph

Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de mayo

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla