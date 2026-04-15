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Cerrar los servicios de noticias de los medios públicos de Hungría, controlados hasta ahora por el saliente gobierno del ultranacionalista , será una de las primeras medidas que aplicará el futuro Ejecutivo encabezado por el conservador Péter Magyar, según prometió este martes.

“Después de formar gobierno, una de las primeras medidas será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico”, afirmó Magyar en declaraciones a la radio pública Kossuth al referirse a la forma en la que el partido Fidesz, de Orbán, logró controlar la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, durante los últimos 16 años.

Según Magyar, en ese periodo los servicios noticieros de los medios públicos han funcionado de una manera “que le habría encantado a Goebbels (Joseph, ministro de Propaganda del Tercer Reich) y a Corea del Norte”.

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El futuro primer ministro denunció que, a pesar de haber sido el claro líder de la oposición, con su partido, Tisza, favorito en los sondeos previos a las elecciones legislativas del pasado domingo en las que se impuso al Fidesz, la televisión pública húngara no le ha invitado ni una vez, no sólo durante la campaña electoral, sino desde hace más de un año y medio.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acompañado de su equipo, tras reconocer su derrota electoral, en Budapest. FOTO: PETR DAVID JOSEK. AP
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acompañado de su equipo, tras reconocer su derrota electoral, en Budapest. FOTO: PETR DAVID JOSEK. AP

El Tisza recibió el 52% de los votos, mientras que el Fidesz el 40%, con lo que el partido de Magyar, debido al complejo sistema electoral, tendrá una mayoría de dos tercios en la Asamblea, lo que le facilitará realizar las reformas prometidas a sus seguidores.

Magyar adelantó que el nuevo Parlamento redactará una nueva ley de prensa que, entre otros, determinará que los medios públicos “deben servir a los húngaros”.

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Orbán, primer ministro desde 2010, cimentó su poder promoviendo legislaciones que centralizaron el Estado.

Una de sus muchas polémicas normativas, apodada por sus críticos como "ley mordaza", creó el Consejo de Medios, que controla el funcionamiento de la prensa, formado por figuras leales al gobierno de Orbán.

La entrevista del martes se desarrolló en un ambiente tenso, pues el reportero interrumpió repetidas veces a Magyar, una situación que llamó la atención por el contraste que supuso frente a los frecuentes programas de la misma radio en los que Orbán habló, durante años y regularmente cada viernes, largo y tendido sin recibir preguntas incómodas o ser interrumpido.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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