La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, propuso reformar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar la discriminación por gordofobia.

Dicho proyecto de decreto está incluido en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con ella, se busca agregar al quinto párrafo, alusivo a la prohibición de la discriminación, "la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal".

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

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En el apartado de exposición de motivos, la legisladora emecista cita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual dice que la apariencia física continúa siendo la principal causa de discriminación en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 23.7 por ciento de las personas adultas dijo haber sido discriminada, y de dicha cantidad, el 30.6% explicó que el motivo fue su apariencia o forma de vestir.

"La gordofobia se configura como una forma estructural de discriminación que afecta a las personas con cuerpos gordos a través de estigmas profundamente arraigados a la sociedad. No solo se expresa en burlas o rechazo explícito, sino también en la patologización del peso, la exclusión en espacios sociales y la presión constante de modificar el cuerpo".

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En los artículos transitorios se incluye que el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán hacer adecuaciones necesarios con el fin de armonizar su legislación durante un plazo de 180 días naturales.

Además, que las autoridades competentes deberán ejecutar medidas, políticas y programas destinas a prevenir, atender y erradicar la discriminación por apariencia física, corporalidad o peso corporal.

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