La mañana de este martes, el comité evaluador de la Cámara de Diputados inició con el proceso de entrevistas a las y los 100 finalistas que aspiran a ocupar una de las tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Serán tres días de entrevistas en los que se evaluarán temas como trayectoria profesional; logros y participación en materia democrática; principios democráticos, de género y de inclusión; virtudes, valores y ética profesional; vocación para el servicio público; claridad y calidad la expresión escrita; capacidad de argumentación; y capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral.

El primero en salir de las entrevistas, que iniciaron en punto de las 9 horas, fue Ángelo Fernando Cerda Ponce, Subdirector de procedimientos de remoción de consejerías en los Oples, y de violencia política contra las mujeres en razón de género de la Unidad Técnica de lo contencioso Electoral del INE.

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"Me sentí bien, me sentí tranquilo, las preguntas van dirigidas hacia el conocimiento que uno tiene del marco regulatorio electoral, ha sido un largo camino pero considero que tengo la experiencia y las aptitudes para formar parte de la herradura de la democracia", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

El comité evaluador de San Lázaro inició con el proceso de entrevistas a las y los 100 finalistas que aspiran al Consejo General del INE (14/04/2026). Foto: Antonio López/ EL UNIVERSAL

El funcionario publicó aseguró que a la etapa final han llegado personas de probada experiencia, por lo que consideró que no hay dados cargados en el proceso.

"Ha sido transparente porque las personas tenemos historia, tenemos trayectoria, yo considero que los que están, cada uno de nosotros, tiene su propia labor y su propio camino recorrido.

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Los elementos que se han tomado en cuenta para descartar o ir depurando la lista son diferentes; experiencia, contenido del ensayo, exposición de motivos, el propio análisis curricular, y las consideraciones que tiene el órgano colegiado revisor, yo no considero que haya dados cargados", concluyó.

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