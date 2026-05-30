Hace 40 años, Flans convirtió “No controles” en una canción contra quienes querían decirles a las jóvenes mexicanas cómo vestir, pensar o comportarse.

Ilse y Mimí, que entonces iniciaban una carrera junto a Ivonne, tenían alrededor de 20 años y enfrentaban una industria que, consideran, era más machista.

En el álbum revisitan al amor desde otra edad, como en el tema “2026”. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Fue nuestra bandera el ‘No controles’ o el ‘Esta noche no’, porque era un mundo machista, la industria musical lo era. Y nosotras llevábamos la batuta”, recuerda Ilse.

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“Aunque nunca lo vivimos al 100, porque curiosamente siempre trabajamos con mujeres y creamos un ambiente padre donde nos echamos porras”, añade.

Su música, un pop ligero, bailable y colorido, quedó asociada a una época, pero también sobrevivió a ella. Temas como “Bazar”, “Las mil y una noches” y “Ay amor” siguen en el repertorio que el público les pide.

Y aunque siguen encantadas de interpretarlas, saben que a los 63 años de Mimí y los 60 de Ilse la vida les habla de otra manera.

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“Ya no nos importan un montón de cosas, pero es por la sabiduría que la edad te da”, dice Mimí.

“Sentimos que no hay límites, porque ya estamos en un momento donde haces lo que te nace y te hace bien. Estamos muy informadas, abiertas a escuchar cosas nuevas, y es una delicia”, agrega.

Renovadas

Ambas llegan a esta etapa con una historia larga dentro y fuera de Flans: separaciones, reencuentros, giras y una relación con el público que ya no depende de los éxitos.

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Desde ese lugar lanzaron esta semana Sin control, disco de nueve canciones ya disponible.

En su sencillo “Trágico mágico”, por ejemplo, reconocen que lo que antes era emocionante en una relación hoy “se siente trágico”, y rematan: “¿Será que busco algo mejor?”. En “2026”, se reencuentran con un amor de 1996, pero desde su nueva realidad.

“A esta edad te dejan de importar muchas cosas que entiendes que son pura tontería”, indica Ilse.

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“Toda tu energía está ya dedicada a aquello que de verdad tiene peso o vale la pena: la familia, el trabajo o el respeto”.

También hay temas dedicados al amor y a disfrutar el ahora, como “Si mañana es nunca”, que enfatiza: “Vida sólo hay una”.

“En otras épocas nos lo podíamos fletar, pero ahorita no me vas a escuchar, con permiso”, dice Ilse.

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El material incluye los covers “Por amarte así”, con un guiño al regional; “Ni tú ni nadie”, al estilo Flans, y “Amore disperato”, éxito italiano adaptado por Mimí.

“Seguimos conservando un poquito de irreverencia de nuestros inicios y eso de conectar siempre con nosotras”, resalta Ilse.

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